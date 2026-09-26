في اجتماع عسكري ثلاثي رفيع: تركيا وباكستان تبحثان دعم السعودية في مواجهة الحوثيين

بحث قادة جيوش باكستان والسعودية وتركيا خلال اجتماع مشترك، دعم الرياض على وقع التصعيد مع الحوثيين، بينها تعزيز تبادل معلومات المخابرات والتنسيق وتكامل القدرات.

عقدت السعودية وتركيا وباكستان، التي تجمعها اتفاقية دفاع مشتركة، لقاء الجمعة على مستوى رؤساء الأركان تم خلاله البحث في دعم الرياض على وقع التصعيد الأخير مع الحوثيين في اليمن؛ بحسب ما أعلنت كل من الرياض وأنقرة.

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وقال الجيش الباكستاني، إن القادة العسكريين في باكستان والسعودية وتركيا بحثوا تعزيز تبادل معلومات المخابرات والتنسيق وتكامل القدرات، خلال اجتماع عقد في الرياض.

وأضاف الجيش الباكستاني، أن القادة استعرضوا الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه السعودية، وأكدوا التزامهم بالدفاع الجماعي وتعهدوا بتحويل التزامات اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى تعاون فعال.

وعلى الرغم من توقيع الدول الثلاث اتفاقية دفاع مشترك في مكة في آب/ أغسطس، لم ترد باكستان وتركيا حتى الآن على استهداف الحوثيين للسعودية.

ونبه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، إلى أن استهداف مكّة المكرمة بمزيد من الهجمات هو "خطّ أحمر" لإسلام آباد.

وقال شريف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "نستنكر مجدّدا بأشدّ التعابير الهجمات الأخيرة الشنيعة للحوثيين على المملكة العربية السعودية".

وصرّح "أثارت محاولة الهجوم بمسيّرة على مكّة المكرّمة سخط المسلمين في العالم أجمع. فأيّ تهديد للأمن والمكانة المقدسّة (للمدينة)... خطّ أحمر ينبغي عدم تجاوزه بتاتا. ولا يجرؤ أيّ مسلم حتّى على التفكير في ارتكاب فعل بغيض" من هذا النوع.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن رئيس أركانها توجه إلى السعودية للمشاركة في الاجتماع؛ من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت لاحق، نشرت الوزارة صورا للقادة العسكريين الثلاثة بزيهم العسكري، مكتفية بالإشارة إلى أن الاجتماع قد عُقد.

وانهارت في تموز/ يوليو هدنة بدأت قبل أربعة سنوات في اليمن حيث تقود السعودية تحالفا داعما للحكومة المعترف بها دوليا، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

وكثّف الحوثيون هجماتهم على السعودية، مستهدفين منشآت نفطية وعسكرية على وجه الخصوص، كما أعلنوا فرض حصار بحري على موانئ البحر الأحمر للمملكة، أكبر مصدّر للخام في العالم. في المقابل، يتهم الحوثيون السعودية بشنّ غارات جوية على مناطق سيطرتهم.

ووسّع الحوثيون في الأسابيع الماضية من هذه السيطرة، وباتوا يمسكون بالساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر، بما يشمل مضيق باب المندب.

وقبل الاجتماع، أعلنت الخارجية السعودية أن الوزير فيصل بن فرحان التقى في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، نظيريه الباكستاني اسحق دار والتركي هاكان فيدان، وذلك "في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك" الموقعة في آب/ أغسطس.

وبحث المجتمعون "الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث، بهدف بحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف"؛ بحسب البيان.

إلى ذلك، ندّد الوزراء الثلاثة بهجمات الحوثيين على السعودية، خصوصا لجهة اتهام الرياض لهم بمحاولة استهداف مكة المكرمة، مؤكدين "حق المملكة في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للدفاع عن أمن".

فيما نفى الحوثيون استهداف مكة.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدعو إلى التعبئة العامة

دعا مجلس القيادة الرئاسي في اليمن المدعوم من الرياض، الجمعة إلى التعبئة العامة لمواجهة الحوثيين، في وقت يصعّدون هجماتهم على القوات الحكومية والسعودية.

وحض رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي اليمنيين على "التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن، والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية، والإسهام بكل ما يستطيعون في الدفاع عن جمهوريتهم، ومؤسساتهم الوطنية".

ووعد العليمي بأن يشمل عفو عام الأفراد الذين ينشقون عن الحوثيين ويعلنون دعمهم للقوات الحكومية.

ويرأس العليمي مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية، والذي تخوض القوات التابعة له معارك عنيفة ضد الحوثيين.