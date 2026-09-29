العراق: إعدام 10 أشخاص بعد إدانتهم بجرائم "إرهاب"

إعدام 10 أشخاص في سجن مدينة الناصرية جنوبي العراق بعد إدانتهم بجرائم "إرهاب". ويُعرف سجن الناصرية بـ"سجن الحوت" نظرا للاعتقاد السائد في أوساط الكثير من العراقيين، بأن من يدخله لن يتمكن من مغادرته على قيد الحياة.

نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق عشرة مدانين بجرائم "إرهاب" في سجن مدينة الناصرية في جنوب البلاد، بحسب ما أفاد مصدر طبي وآخر أمني الثلاثاء.

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وقال مصدر في دائرة الطب العدلي في دائرة صحة محافظة ذي قار "تم استلام عشرة جثث لنزلاء نفذ فيهم حكم الإعدام شنقا اليوم في سجن الحوت (السجن المركزي) في الناصرية، محكومين بالإعدام وفق المادة 4 إرهاب، ونفذ الحكم بعد موافقة الجهات المعنية".

وأكد مصدر أمني هذه المعطيات.

ويُعرف سجن الناصرية بـ"سجن الحوت" نظرا للاعتقاد السائد في أوساط الكثير من العراقيين، بأن من يدخله لن يتمكن من مغادرته على قيد الحياة.

وفي الأعوام الأخيرة، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق مدانين بالانتماء إلى "جماعة إرهابية"، إثر محاكمات نددت بها جماعات حقوق الإنسان، واعتبرت أن الأحكام فيها صدرت على عجل.

وبموجب القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل إلى الإعدام. ويتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة على هذه الأحكام قبل تنفيذها.

وكانت السلطات العراقية نفذت في أيلول/ سبتمبر 2024، حكم الإعدام بحق 21 شخصا بينهم امرأة مدانين بجرائم بينها "الإرهاب"، في حصيلة كانت الأعلى خلال أشهر لجهة أعداد الإعدامات.

وسبق لمنظمات حقوقية ان طالبت السلطات بـ"الوقف الفوري لعمليات الإعدام السرية" و"التعذيب" بحق سجناء محكومين بالإعدام في العراق حيث يتم سنويا تنفيذ عشرات من هذه الأحكام.

وتعجّ السجون العراقية، المكتظّة أصلا بالمشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، بآلاف الموقوفين الإضافيين الذين نُقلوا إليها من سورية العام الماضي.

وانطلقت في العراق الأسبوع الماضي، جلسات محاكمة ستة مواطنين فرنسيين متّهمين بالانتماء إلى التنظيم.