تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان وسلام وروبيو يبحثان تفعيل الإطار الثلاثي

يتزامن التصعيد الميداني المتواصل في جنوب لبنان مع تحرك دبلوماسي لبناني في واشنطن، وسط تعثر المسار التفاوضي وتزايد المخاوف من توسيع العمليات الإسرائيلية.

يتواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، مع استمرار القصف المدفعي وعمليات تفجير المنازل والمنشآت في عدد من البلدات الجنوبية، وسط تقارير إسرائيلية عن استعداد الجيش للدخول في مرحلة جديدة من العمليات، ومخاوف في لبنان من اتساع نطاق التصعيد خلال الأسابيع المقبلة وصولا إلى منطقة جزين.

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وأفادت تقارير إسرائيلية، بأن الجيش يستعد لإعادة تنظيم قواته وتعزيز وجوده على طول ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، مع إبقاء خيار العمليات الهجومية مطروحا.

وفي موازاة التصعيد الميداني، بحث رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في واشنطن، سبل تفعيل "الإطار الثلاثي" ومسار استعادة لبنان سيادته، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض.

وشدد سلام على ضرورة الانتقال إلى مرحلة تنفيذ الإطار عمليًا، وتحويل مبدأي التبادلية والمرحلية إلى خطوات ملموسة، بما يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة.

كما دعا إلى وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات، بما يضمن التقدم بالتوازي في مساري الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة اللبنانية.

من جهته، أكد روبيو دعم الولايات المتحدة للبنان ومؤسساته الشرعية وللجيش اللبناني، مشددا على أهمية المضي في تنفيذ الإطار الثلاثي باعتباره المسار المطروح لتحقيق الأمن والاستقرار.

وجاء اللقاء في ظل تعثر المسار التفاوضي واستمرار التوتر الأمني في الجنوب، بالتزامن مع النقاش حول مستقبل مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" بعد انتهاء ولايتها، وسط سعي بيروت إلى حشد دعم دولي لمسار الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز سلطة الدولة.

ميدانيا، واصل الجيش الإسرائيلي عمليات القصف والتفجير في قرى وبلدات جنوب لبنان، حيث استهدف القصف المدفعي أطراف بلدة برعشيت ومحيط حداثا في قضاء بنت جبيل، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير في المنصوري بقضاء صور، وألقت الطائرات قنابل مضيئة فوق البلدة.

كما شهدت زوطر الشرقية في قضاء النبطية عملية تفجير وصفت بالضخمة، في وقت أفيد فيه عن عمليات تفجير أخرى في بلدة عيترون الحدودية، وبين بلدتي كونين وبرعشيت، إضافة إلى عملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة الخيام بقضاء مرجعيون.

وتأتي هذه العمليات في وقت تتحدث فيه تقارير إسرائيلية عن انتقال الجيش إلى مرحلة جديدة من النشاط العسكري في جنوب لبنان، تشمل إعادة انتشار القوات وتعزيز مواقعها في المنطقة الواقعة على امتداد "الخط الأصفر"، مع استمرار استهداف ما تصفه إسرائيل بالبنية التحتية لـ"حزب الله".