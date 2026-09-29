واشنطن تعفي العراق من عقوبات إيران وتتيح تسيير رحلات من وإلى النجف

بحسب بنود من الإعفاء الأميركي، يُسمح للخطوط الجوية العراقية تسيير "رحلات نقل الحجاج الإيرانيين بين العراق وإيران، وفق شروط وقيود صارمة"، على أن يقتصر ذلك على الرحلات "من وإلى مطار النجف الدولي".

انتشار قوات الأمن العراقية في مطار النجف بالتزامن مع احتجاج للمطالبة بتسيير الرحلات من وإلى إيران (Gettyimages)

أفادت مصادر رسمية عراقية، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة منحت الخطوط الجوية العراقية إعفاء من العقوبات على طهران، للسماح بنقل الزوار الإيرانيين من وإلى مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة، بعد تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية.

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وعلّق مطار النجف، وهو بوابة رئيسية للإيرانيين الراغبين بزيارة العتبات المقدسة في العراق، رحلات الشركات الإيرانية أواخر الأسبوع الماضي، التزاما بالعقوبات التي فرضتها واشنطن أخيرا على كامل قطاع النقل الجوي لطهران.

وبات لزاما على الإيرانيين الراغبين بزيارة العراق البحث عن بدائل من خلال رحلات برية طويلة، في ظل تعليق شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى إيران منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير.

وقال مصدر رسمي عراقي: "حصل الطيران العراقي على استثناء لكن بشروط للتسيير رحلات بين النجف وإيران".

بدوره، قال مصدر في مطار النجف "تمّ إشعار المطار أمس باستئناف رحلات الطيران العراقي إلى إيران، لكن ليس هناك جداول رحلات حتى الآن".

من جهتها، أعلنت وزارة النقل العراقية في بيان أن الإعفاء أتى بعد جهود بذلتها حكومة علي الزيدي.

وأكدت العمل "تهيئة الطائرات واستكمال المتطلبات المتعلقة بتنظيم الرحلات، تمهيدا لإطلاق رحلات الخطوط الجوية العراقية من وإلى الجمهورية الإسلامية خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، على أن تكون الانطلاقة من مطار النجف الدولي بعد استكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة".

ولم تحدد الوزارة موعدا لذلك.

وبحسب بنود من الإعفاء الأميركي، يُسمح للخطوط الجوية العراقية تسيير "رحلات نقل الحجاج الإيرانيين بين العراق وإيران، وفق شروط وقيود صارمة"، على أن يقتصر ذلك على الرحلات "من وإلى مطار النجف الدولي"، ولغرض "نقل الحجاج الإيرانيين والأمتعة الشخصية فقط".

وإضافة الى كونه بوابة رئيسية للإيرانيين الراغبين بزيارة العراق، كان مطار النجف بوابة للعراقيين الراغبين في السفر إلى إيران، أكان للزيارات الدينية، أو من يتابعون دراستهم في إيران، أو الذين يقصدونها لغايات طبية.