السعودية والأردن تنفيان لقاء مسؤولين مع نتنياهو بالإمارات

نفت السعودية والأردن صحة تقارير إسرائيلية تحدثت عن مشاركة مسؤولين منهما في لقاءات مع نتنياهو خلال زيارته الأخيرة إلى الإمارات، في وقت أثارت فيه الرواية الإسرائيلية انتقادات واتهامات بتوظيفها لأهداف انتخابية.

نفت السعودية والأردن، الأربعاء، صحة تقارير إسرائيلية تحدثت عن مشاركة مسؤولين من البلدين في اجتماع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال زيارته الأخيرة إلى الإمارات، معتبرين أن هذه المزاعم لا أساس لها، فيما ربطت عمان نشرها باعتبارات انتخابية ومحاولة التخفيف من العزلة الدولية التي يواجهها نتنياهو.

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وقال مسؤول سعودي كبير لوكالة "رويترز" إن التقارير التي تحدثت عن اجتماع بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين غير صحيحة، وذلك بعدما زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو التقى خلال زيارته إلى أبوظبي مسؤولين من عدة دول في المنطقة.

وفي السياق ذاته، نقلت قناة "المملكة" الأردنية الرسمية عن مصدر أردني نفيه مشاركة ممثل عن بلاده في أي اجتماع مع نتنياهو خلال الزيارة، واصفا ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية مقربة من نتنياهو بأنه "افتراء لا أساس له من الصحة"، ومشيرا إلى أن هذه المزاعم روجت "لأغراض انتخابية" وفي أعقاب ما وصفه بالعزلة الدولية التي واجهها نتنياهو خلال مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة.

وكانت القناة 14 الإسرائيلية قد زعمت، مساء الثلاثاء، أن لقاء نتنياهو مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في أبوظبي جرى على مرحلتين، الأولى بين الجانبين، والثانية في اجتماع موسع بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة والسعودية والمغرب ومصر والكويت والبحرين وليبيا وسلطنة عُمان، وقالت إن عدد الدول المشاركة بلغ عشرا.

ونقلت القناة عن مصدر إماراتي لم تسمه أن الاجتماع بحث تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين إسرائيل والإمارات، إلى جانب تشكيل إطار إقليمي لمواجهة ما وصفته بـ"التهديدات المشتركة"، من دون تقديم أدلة تؤكد صحة هذه الادعاءات.

وأضافت، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول"، أن المشاركين ناقشوا خطة لمواجهة إيران وجماعة الحوثيين، وتقديم دعم استخباراتي وأمني للسعودية، فضلا عن إمكانية تشكيل تحالف إقليمي وإنشاء مسار لنقل النفط بعيدا عن مضيق هرمز.

ولم تعلن الدول التي وردت أسماؤها في التقرير مشاركتها في الاجتماع، فيما جاء النفي السعودي والأردني ليشكك في الرواية الإسرائيلية.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" قد أعلنت أن الرئيس محمد بن زايد استقبل نتنياهو في أبوظبي، موضحة أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها.

من جهته، قال مكتب نتنياهو إن الزيارة بحثت تعزيز العلاقات بين البلدين والتحديات الإقليمية، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين الإسرائيليين.

وتأتي الزيارة وسط جدل متواصل بشأن تقارير تحدثت عن تلقي نتنياهو تحذيرا إماراتيا قبل هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وكانت "نيويورك تايمز" قد ذكرت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية تلقى تحذيرا سريا من الرئيس الإماراتي بشأن هجوم محتمل لحركة حماس، لكنه لم ينقله إلى قادة الأجهزة الأمنية، وهو ما نفاه مكتب نتنياهو ووصف التقرير بأنه "كذب مطلق"، فيما قالت الخارجية الإماراتية إنها لا تعلق على التقارير أو التكهنات المتعلقة بالمحادثات بين قادة الدول.