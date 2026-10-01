إثر حادثة الطائرة التي أقلت إسرائيليين: نقل الطيارين إلى الإمارات وتل أبيب تعتزم المشاركة بالتحقيق

نقل قائد طائرة شركة "فلاي دبي" ومساعده من السعودية إلى الإمارات بعد تحسن حالتهما إثر حادثة الطائرة التي وقعت صباح الأربعاء، فيما تعتزم تل أبيب المشاركة في التحقيق مع السلطات في أبو ظبي.

أعلنت السعودية مساء، الخميس، نقل طياري الطائرة التابعة لشركة "فلاي دبي" التي شهدت حادثة في الأجواء بينما كان على متنها أكثر من 170 مسافرا إسرائيليا.

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وقالت وزارة الداخلية السعودية، إن "قائد الطائرة ومساعده غادرا إلى أبو ظبي صباح (الخميس) بعد تحسن حالتهما رفقة فريق أمني إماراتي".

وذكرت أن التحقيقات الأولية أشارت إلى وقوع اعتداء على قائد الطائرة من قبل مساعدة، وأشارت الداخلية السعودية إلى أن "التحقيقات في حادث ’فلاي دبي’ تمت من جهات مختصة بالمملكة وبمشاركة فريق فني من دولة الإمارات".

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إسرائيلية بأن تل أبيب تعتزم المشاركة في التحقيق مع مساعد الطيار مع السلطات في أبو ظبي.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن إسرائيل تريد إرسال وفد خلال الأيام المقبلة للمشاركة في التحقيقات.

يشار إلى أن مساعد الطيار من سلطنة عمان، بينما قائد الطائرة من الهند.

وتأتي هذه المستجدات إثر انقطاع الاتصال بطائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" على متنها 174 إسرائيليا، كانت متجهة من دبي إلى إسرائيل، قبل استعادته لاحقا، بعدما تبين أن عراكا نشب بين الطيارين على متن الطائرة، ومحاولة أحدهما تحطيمها، وتنفيذ هبوط حاد بـ15 ألف قدم بسرعة مفرطة بلغت 1 ماخ، وهو ما أدى إلى استنفار في الأجواء.

وفي أعقاب ذلك، هبطت الطائرة في مطار تبوك بالسعودية، حيث انتظر الركاب نحو ثماني ساعات قبل مغادرتهم الأراضي السعودية على متن طائرة بديلة تابعة للشركة نفسها.

وتحدثت شركة "فلاي دبي" الإماراتية عن مشادة داخل قمرة القيادة تسببت في تشغيل إشارة الاستغاثة، فيما قال ركّاب ومسؤولون إسرائيليون إن مساعد الطيار هاجم الطيار، وحاول إسقاط الطائرة.

وباشر القضاء الإماراتي تحقيقا في حادثة طائرة "فلاي دبي" واحتمال ارتباطها بـ"نشاط أو غرض إرهابي"، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الخميس.