أم سورية ومسيرة بين 3 شركات.. من هو همام الهمامي؟

تكشف تقارير إعلامية تفاصيل جديدة عن المسار الشخصي والمهني لمساعد طيار "فلاي دبي"، ومسيرته بين عدة شركات طيران قبل التحاقه بـ"فلاي دبي"، وسط تحقيقات في خلفيته ودوافعه.

كشفت تقارير إعلامية تفاصيل جديدة عن المسار الشخصي والمهني لمساعد طيار "فلاي دبي"، همام الهمامي، المتهم بمهاجمة قائد الطائرة خلال رحلة كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، في واقعة أعلنت السلطات الإماراتية أن التحقيقات أظهرت شروعه في تنفيذ "عملية إرهابية".

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وبحسب تقرير نشرته شبكة "CNN" الجمعة، نقلاً عن مصادر قالت إنها "مطلعة على التحقيق"، فإن الهمامي مواطن عُماني، وُلد في الإمارات لأب عُماني وأم سورية، وأمضى عدة سنوات من حياته في الإمارات.

كما تشير المعلومات المتاحة عن مسيرته المهنية إلى أنه عمل لسنوات في "الطيران العُماني"، قبل انتقاله إلى "الخطوط الملكية المغربية"، ومن ثم التحاقه بـ"فلاي دبي".

من "الطيران العُماني" إلى "فلاي دبي"

وبحسب حساب على موقع "لينكدإن" يحمل اسم الهمامي، عمل في "الطيران العُماني" لمدة سبع سنوات، قبل أن يغادر الشركة في شباط/ فبراير 2025.

وفي حزيران/ يونيو من العام نفسه انضم إلى "الخطوط الملكية المغربية"، وغادرها في كانون الثاني/ يناير 2026، قبل انتقاله لاحقًا للعمل لدى "فلاي دبي".

إلى ذلك، قالت شبكة "ABC News"، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن الهمامي كان يعمل مساعد طيار في "الطيران العُماني" عام 2024 عندما عُثر بحوزته على ما وصفته المصادر بـ"مواد متطرفة".

ووفقًا للمصادر، أُوقف الهمامي عن العمل طيارًا على خلفية هذه المخاوف، لكنه واصل العمل لدى الشركة في وظيفة إدارية.

ولم يتضح ما إذا كانت المعلومات المتعلقة بمنعه من الطيران قد نُقلت إلى شركات الطيران التي عمل لديها لاحقًا، بما فيها "الخطوط الملكية المغربية" و"فلاي دبي".

تقارير عن وجوده في سورية

وفي سياق متصل، نقلت تقارير ذات صلة عن مصدر مطلع قوله إن الهمامي أمضى جزءًا كبيرًا من وقته خارج سلطنة عُمان، ولا سيما في سورية، وإن السلطات العُمانية كانت قد رصدت لديه "أفكارًا متطرفة".

وربط المصدر وجوده في سورية بكون والدته سورية، وطرح احتمال تأثره هناك بـ "أفكار جماعات متطرفة"، على حد تعبيره.

ولم تعلن السلطات الإماراتية أو العُمانية رسميًا ثبوت هذه التفاصيل، فيما لا تزال خلفية الهمامي ودوافعه والصلات المحتملة به موضع تحقيق.

ماذا تقول التحقيقات الإماراتية؟

وكان النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، قد أعلن السبت أن التحقيقات في واقعة الرحلة FZ1073 أظهرت أن مساعد قائد الطائرة شرع في تنفيذ "عملية إرهابية"، واعتدى على قائدها داخل قمرة القيادة باستخدام "فأس الطوارئ"، قبل أن يحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة.

وقال الشامسي إن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها و"الصلات المرتبطة بها"، إلى جانب استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية، على أن تعلن النتائج النهائية بعد استكمال الإجراءات.