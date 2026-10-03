السودان: تقدم جديد للجيش في معارك شمال كردفان

يواصل الجيش السوداني تقدمه في شمال كردفان، معلنًا السيطرة على منطقة المزروب بعد معارك مع قوات "الدعم السريع"، في ظل احتدام القتال على طرق الإمداد الواصلة بين كردفان ودارفور وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

أعلن الجيش السوداني سيطرته على منطقة المزروب في ولاية شمال كردفان، بعد معارك مع قوات "الدعم السريع"، في أحدث تقدم ميداني لقواته وحلفائها في الإقليم الذي بات إحدى أبرز جبهات الحرب في السودان.

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وقال الجيش، في بيان، أمس الجمعة، إن قواته والقوات المساندة لها تمكنت من السيطرة على المزروب بعد "معارك شرسة"، مشيرًا إلى إلحاق خسائر في الأفراد والمركبات بقوات "الدعم السريع"، من دون تقديم حصيلة محددة. ولم يصدر تعليق فوري من "الدعم السريع" على إعلان الجيش.

وتكتسب المزروب أهمية عسكرية بسبب موقعها بوصفها حلقة وصل بين ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان، فيما قال المتحدث باسم القوات الخاصة في الجيش السوداني، محمد ديدان، إن السيطرة عليها تمثل نقطة مهمة في مساعي الجيش لقطع خطوط إمداد "الدعم السريع".

إلى ذلك، وبحسب موقع "دارفور24"، انسحبت قوات "الدعم السريع" من البلدة إلى خارجها عقب مواجهات مع الجيش والقوة المشتركة المساندة له، التي أعلنت بدورها السيطرة على المنطقة. ولم يتمكن الموقع من الحصول على تعليق من "الدعم السريع".

ويأتي التطور ضمن سلسلة من التحركات العسكرية للجيش في شمال كردفان، إذ أعلن خلال الأيام الماضية السيطرة على سودري وأم شرو، بعدما دفع بقواته وحلفائه غربًا في محاولة لتقليص مناطق سيطرة "الدعم السريع" وقطع طرق الإمداد الواصلة باتجاه دارفور.

وبحسب "راديو دبنقا"، بات الجيش بعد السيطرة على المزروب يسيطر على معظم مدن شمال كردفان، فيما لا تزال أم بادر وحمرة الشيخ تحت سيطرة "الدعم السريع".

وتحوّل إقليم كردفان، الذي يضم ولايات شمال وغرب وجنوب كردفان ويقع بين مناطق سيطرة الجيش في وسط السودان ودارفور التي تسيطر "الدعم السريع" على معظمها، إلى إحدى الجبهات الرئيسية في الحرب، مع اشتداد القتال فيه خلال الأشهر الأخيرة.

وترافق المعارك مع موجات نزوح من مناطق شمال كردفان. وكانت مصادر محلية وحقوقية قد أفادت، في أيلول/ سبتمبر، بنزوح آلاف المدنيين من حمرة الشيخ مع تقدم الجيش واقتراب القتال من المنطقة، وسط تحذيرات من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون وتعطل وصول المساعدات الإنسانية.

وتدور الحرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" منذ نيسان/ أبريل 2023، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح ولجوء ملايين الأشخاص.