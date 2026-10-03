العراق: بدء خطة "حصر السلاح بيد الدولة" قريبًا

تعتزم الحكومة العراقية البدء قريبًا بتنفيذ خطة لحصر السلاح بيد الدولة، بالتزامن مع الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون مع واشنطن بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي.

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن حكومة بلاده تعتزم البدء قريبًا بتنفيذ خطتها لحصر السلاح بيد الدولة، وذلك خلال مباحثات مع مسؤول أميركي تناولت مرحلة ما بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.

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وقالت وزارة الخارجية العراقية، السبت، إن حسين بحث في واشنطن مع نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك نيدهام، تعزيز التعاون بين البلدين وسبل دعم سلطة الدولة، إلى جانب الترتيبات الأمنية في المرحلة المقبلة.

وأكد حسين أن الخطة تهدف إلى ضمان "حصرية السلاح وقراري الحرب والسلم بيد المؤسسات الدستورية"، مشددًا على أهمية تشجيع الأطراف الراغبة في التخلي عن السلاح على الانخراط في العمل السياسي ونبذ العنف.

وتأتي المباحثات بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأربعاء، استكمال مغادرة القوات الأميركية ومعداتها قاعدة أربيل الجوية، في إطار انتهاء مهمة عملية "العزم الصلب" في العراق والانتقال إلى علاقة دفاعية ثنائية بين بغداد وواشنطن.

كما شدد حسين على ضرورة استمرار التعاون لمواجهة خطر تنظيم "داعش" ومنع عودته، إلى جانب تطوير العلاقات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة.

وبحث الجانبان كذلك التعاون في قطاعي النفط والطاقة وسبل تنويع منافذ تصدير النفط العراقي، إضافة إلى العلاقات العراقية الإيرانية والتطورات الإقليمية.