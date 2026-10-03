تقارير: مساعد طيار "فلاي دبي" مُنع سابقًا من الطيران

تتواصل التحقيقات في حادثة رحلة "فلاي دبي" وسط تحقيق في دوافع مساعد الطيار وما إذا كان قد تصرف بمفرده أو كانت له صلات بجهات أخرى.

كشفت مصادر مطلعة، السبت، هوية مساعد الطيار المتهم بمهاجمة قائد رحلة "فلاي دبي" المتجهة من دبي إلى تل أبيب ومحاولة التسبب بتحطمها، وقالت إنه يدعى همام الهمامي، عُماني الجنسية، فيما تتواصل التحقيقات لكشف دوافع الحادثة وما إذا كان قد تصرف بمفرده.

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هذا ما جاء في تقرير لوكالة "أسوشيتد برس"، ونقلت فيه عن "ثلاثة أشخاص مطلعين" على القضية، بينهم دبلوماسي خليجي وآخر غربي، بحسب المصدر، قولهم إن مساعد الطيار هو همام الهمامي، وهو مواطن عماني، وتحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لعدم تخويلهم الحديث إلى وسائل الإعلام.

وبحسب "أسوشيتد برس"، كان الهمامي قد مُنع سابقًا من الطيران في سلطنة عمان "بسبب مخاوف من تبنيه أفكارًا متطرفة"، قبل أن يعمل لاحقًا لدى شركة "فلاي دبي". ولم يصدر تعليق رسمي عماني بشأن هذه المعلومات، فيما أشارت الوكالة إلى أن صحيفة "وول ستريت جورنال" كانت أول من أورد خبر منعه من الطيران في عُمان.

وكان الهمامي قد نُقل من السعودية إلى الإمارات بعد الحادثة، إلى جانب قائد الطائرة الهندي، سميت ماتشار، الذي أصيب خلال الاعتداء.

ماذا حدث على متن الرحلة؟

وقعت الحادثة، الأربعاء، على متن الرحلة FZ1073 التابعة لـ"فلاي دبي"، أثناء توجهها من دبي إلى تل أبيب، وعلى متنها أكثر من 170 راكبًا وأفراد الطاقم.

وبحسب ما أوردته "رويترز"، هاجم مساعد الطيار قائد الطائرة وأصابه، قبل أن تهبط الطائرة بصورة حادة آلاف الأقدام خلال ثوان، فيما تمكن القائد، رغم إصابته، من فتح باب قمرة القيادة، ما أتاح لركاب وأفراد من الطاقم التدخل والسيطرة على مساعد الطيار.

وتولى طيارون آخرون كانوا على متن الرحلة السيطرة على الطائرة، قبل تحويل مسارها والهبوط بها بسلام في مطار تبوك بالسعودية.

وقالت "فلاي دبي" في بيانها الرسمي إن "نزاعًا وقع في قمرة القيادة"، وإن الطائرة أعيدت إلى السيطرة وهبطت بسلام، مشددة على أن الأسباب والدوافع لا تزال موضع تحقيق رسمي، وداعية إلى تجنب التكهنات قبل اكتمال التحقيق.

ولا تزال السلطات تحقق فيما إذا كان مساعد الطيار قد تصرف بمفرده أو كانت له صلات بجهات أخرى، ولم تعلن حتى الآن نتيجة نهائية بشأن دوافعه.