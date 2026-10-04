العراق: استئناف الرحلات الإيرانية من وإلى مطار النجف الأحد

استئناف الرحلات الإيرانية من وإلى مطار النجف الأشرف الدولي في العراق، وذلك بواقع 3 رحلات مسائية بعد توقف استمر عدة أيام إثر العقوبات الأميركية.

انتشار قوات الأمن العراقية في مطار النجف بالتزامن مع احتجاج للمطالبة بتسيير الرحلات من وإلى إيران (Gettyimages)

أعلنت إدارة مطار النجف الأشرف الدولي في العراق، السبت، استئناف الرحلات الجوية مع إيران اعتبارًا من الأحد، بواقع 3 رحلات مسائية.

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ووفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، قالت إدارة المطار في بيان، إن الأحد سيشهد استئناف عدد من الرحلات الجوية الإيرانية، بعد توقف استمر عدة أيام.

وأضافت أنه "من المؤمل أن تشهد حركة الرحلات الإيرانية تزايدًا تدريجيًا وتصاعديًا خلال الأيام المقبلة، وفقًا لجداول شركات الطيران".

وفي 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن أنشطة شركات الطيران الإيرانية ستتوقف على مستوى العالم اعتبارًا من اليوم التالي.

وعقب القرار الأميركي، أُلغيت في 23 أيلول/ سبتمبر الرحلات الجوية بين طهران وبغداد؛ وفق وسائل إعلام إيرانية.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، الجمعة، التوصل إلى اتفاق يسمح بتسيير 40 رحلة جوية يوميًا لشركات الطيران الإيرانية من وإلى مطار النجف الدولي، باستثناء شركة "ماهان".

وقال المكتب في بيان، إن الاتفاق جاء "في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تسهيل حركة المسافرين والزائرين القادمين إلى العراق أو المغادرين منه، ودعم الجوانب الإنسانية والعلاجية والسياحية والدراسية".

وأضاف أن الاتفاق جاء نتيجة متابعة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي ملف استئناف الرحلات الجوية لشركات الطيران الإيرانية من وإلى مطار النجف.

وأوضح أن الزيدي أجرى سلسلة من الاتصالات والمتابعات مع الأطراف المعنية، أسفرت عن التوصل إلى الاتفاق.

وبحسب البيان، يسمح الاتفاق بتسيير 40 رحلة جوية يوميًا من وإلى مطار النجف الدولي لشركات الطيران الإيرانية، باستثناء شركة "ماهان".

وثمّن رئيس الوزراء "الاستجابة الإيجابية" التي أبدتها الحكومة الأميركية إزاء المساعي العراقية، وتعاونها في منح الاستثناء المطلوب.

ويأتي الاتفاق العراقي بشأن رحلات مطار النجف في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، الذي انعكس خلال الفترة الماضية على حركة الطيران والملاحة في المنطقة.