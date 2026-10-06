اليمن: تقدم حكومي واستهداف حوثي للرياض وبدء الدفاع المشترك

تتصاعد حدة المعارك في اليمن مع انتقال القوات الحكومية إلى مواقع هجومية وتراجع الحوثيين في مناطق ساحلية، بالتزامن مع تحركات عسكرية إقليمية وضربات متبادلة تهدد بتوسيع نطاق المواجهة.

تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة، مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) على عدد من الجبهات، بالتزامن مع اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية للقتال.

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وأعلنت القوات الحكومية استعادة السيطرة على باب المندب والتقدم في الساحل الغربي ضمن عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "فجر اليمن"، فيما أعلنت السعودية وباكستان وتركيا، في ختام اجتماع طارئ لحلف مكة في الرياض، تفعيل الدفاع المشترك ونشر قوات وقدرات عسكرية في السعودية.

وفي محافظة تعز، أعلنت القوات الحكومية مقتل نحو 100 عنصر من جماعة الحوثيين وإصابة 150 آخرين، خلال عمليات هجومية نفذتها في عدد من جبهات المحافظة، في أول أيام عملية "فجر اليمن". كما قالت إنها أسقطت خمس طائرات مسيّرة ودمرت أو أعطبت ستة أطقم ودبابة.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، في موجز للمستجدات الميدانية خلال الساعات الـ24 الماضية، إن قوات المحور، مسنودة بالمقاومة الشعبية، انتقلت من الدفاع إلى الهجوم ونفذت خمس عمليات في جبهات الأربعين شمالي مدينة تعز، والأقروض جنوباً، والعنين وجبل حبشي غرباً، ومنطقة البيرين على أطراف جبهة الكدحة.

وبحسب المركز، أسفرت العمليات عن خسائر تُقدّر بنحو 100 قتيل و150 جريحا في صفوف الحوثيين، إلى جانب تدمير أو إعطاب ستة أطقم ودبابة وإسقاط خمس طائرات مسيرة، فيما لم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من هذه الأرقام.

وتواصلت الاشتباكات في عدد من المناطق اليمنية، في مقدمتها محافظة تعز، وسط تقارير عن تحركات وإعادة انتشار لقوات الحوثيين. وأكد شهود عيان وسكان محليون أن الجماعة سحبت مسلحيها من مدينة الخوخة وبعض الجزر القريبة من باب المندب باتجاه مدينة الحديدة.

كما أفادت مصادر عسكرية واستخبارية بأن الحوثيين سحبوا جزءاً من قواتهم من محافظة تعز، التي تشهد معارك منذ أيام، إلى مدينة الحديدة، بهدف إعادة تمركزها في مواقع وخنادق وأنفاق كانت قد تركتها عقب دخولها إلى المخا وباب المندب خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب المصادر، تحاول الجماعة إعادة ترتيب انتشارها في مدينة الحديدة، في أعقاب التطورات التي شهدها الساحل الغربي وخسارتها مدينة المخا، وما وصفته المصادر بالانهيارات المتسارعة في صفوفها.

وفي غضون ذلك، أعلن التحالف بقيادة السعودية شن غارات على مواقع ومخازن تابعة للحوثيين في محافظة الحديدة. وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة بأن غارات جوية قالت إنها سعودية استهدفت جزيرة كمران ومديرية الصليف، مشيرة إلى أن ميناء الصليف كان من بين المواقع التي تعرضت للقصف.

وذكرت القناة أن مراسلها في الحديدة تحدث عن "عدوان سعودي" على جزيرة كمران ومديرية الصليف، قبل أن يعلن عن استهداف ميناء الصليف بغارات جوية. ولم تقدم القناة تفاصيل عن عدد الغارات أو طبيعة الأهداف، كما لم تذكر، حتى نشر الخبر، ما إذا كانت الضربات أسفرت عن قتلى أو جرحى أو أضرار مادية.

في المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، الاثنين، تنفيذ ثلاث عمليات قال إنها استهدفت مواقع داخل السعودية.

وقال سريع، في بيان، إن العمليات نُفذت باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيّرة، واستهدفت مطار الملك خالد في الرياض، ومصفاة تابعة لشركة أرامكو في رابغ، إضافة إلى مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة ومواقع أخرى في نجران وجازان.