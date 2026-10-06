نعيم قاسم: إسرائيل لن تبقى في جنوب لبنان.. لا شيء نقدمه والحل يبدأ بانسحابها

قال نعيم قاسم إنه لا شيء يقدمه حزب الله، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاقات، وذكر أنها لن تتمكن من البقاء في جنوب لبنان، وأن حل الوضع هناك يبدأ بانسحابها، مؤكدا أن الحزب "لا يرى حلولا أخرى".

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الثلاثاء، إن إسرائيل "لن تتمكن من البقاء في جنوب لبنان ولو بعد حين"، وإن حل الوضع هناك يبدأ بانسحابها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأضاف أن "هذه المقاومة التي صمدت مع شعبها، استطاعت أن تقدم أسطورة في الصمود خلال كل هذه الفترة من العدوان المتواصل، وخصوصا في السنتين الأخيرتين”.

وتابع قاسم "أن يُقال لنا: قدموا ليخرج العدو، لا شيء نقدمه، لأنه مُعتدى علينا، وهناك اتفاقات لم يلتزم بها العدو"، وأضاف "الحل يبدأ بخروج العدو صاغرا، العدو الإسرائيلي ومعه الأميركي الذي يدعمه بكل طاقته من أجل أن يعتدي على منطقتنا".

وأكد أن حزب الله "لا يرى حلولا أخرى" في هذا السياق.

وفي الشأن الداخلي اللبناني، قال قاسم إن الحزب "حاضر للتعاون في الداخل وفق الأطر الدستورية المعمول بها، من دون إملاءات الوصاية الأميركية وغير الأميركية".

وأضاف "نتفاهم على أساس الدستور والقوانين"، وذلك في معرض حديثه عن قضايا تشمل "حصر السلاح، والاقتصاد، والوظائف، والعيش المشترك، وأموال المودعين".

وتتمسك الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها. في المقابل يرفض حزب الله دعوة الحكومة لتسليم السلاح، قبل انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.

وفي سياق آخر، أشاد قاسم بالشعب العراقي ومرجعيته وقيادته والحشد الشعبي والقوى المسلحة ومختلف فئات الشعب، معتبرا أنهم نجحوا في "طرد المحتل الأميركي من العراق".

كما أشاد بدور العراق في مواجهة تنظيم "داعش"، وقال إن الشعب العراقي "مؤهل أن يطرد المحتلين كائنا ما كانوا"، ليكون العراق "مستقلا، عزيزا، قويا".