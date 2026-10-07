تقرير: إيران حولت 200 مليون دولار إلى حزب الله لمساعدة اللبنانيين النازحين

حولت إيران 200 مليون دولار إلى حزب الله لمساعدة اللبنانيين النازحين جراء الحرب الإسرائيلية هذا العام، وأفاد وسطاء بأنهم تلقوا عمولة 20%. وذكرت مصادر أن حزب الله سيستخدم ​الأموال لدفع مبلغ مبدئي 3 آلاف دولار لكل عائلة.

قال مصدران مطلعان، إن حزب الله تلقى 200 مليون دولار من إيران لمساعدة اللبنانيين النازحين جراء الحرب الإسرائيلية هذا العام، مشيرين إلى أن الحزب تلقى المبلغ الشهر الماضي رغم تشديد الولايات المتحدة قبضتها الاقتصادية على طهران، وتزايد صعوبة تحويل الأموال.

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وأفاد وسطاء نقلوا الأموال أنهم تقاضوا عمولة 20%. وقال أحدهم إن هذه العمولة تعادل أربعة أمثال العمولة المعتادة.

وقال مسؤول بحزب الله ردا على طلب للتعليق إنه تسنى توفير مبلغ من المال، ​وستُعلن خطة توزيعه في الأيام المقبلة، دون الخوض في تفاصيل مصدر الأموال.

وأدت الحرب الإسرائيلية إلى نزوح مئات الألوف من اللبنانيين بعد انضمام حزب الله إلى جانب إيران ضد الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في الثاني من آذار/ مارس. ولم يتلق النازحون اللبنانيون سوى مساعدات قليلة وبعضهم لم يحصل على أي دعم.

مساعدة 50 ألف عائلة

أفادت مصادر بأن حزب الله سيستخدم ​الأموال لدفع مبلغ مبدئي 3 آلاف دولار لكل عائلة، وستُعطى الأولوية للعائلات التي دُمرت قراها أو أصبحت معزولة بسبب الاحتلال الإسرائيلي. وذكر أحد المصادر أن عدد هذه العائلات يقارب 50 ألفا.

وواصلت إيران دعمها المالي لحزب الله طوال سنوات العقوبات الأميركية. وتشير وزارة الخزانة الأميركية إلى أنها حوّلت مليار دولار إلى الحزب في الأشهر العشرة الأولى من 2025.

ولم تُقر طهران قط بتمويل حزب الله. وكانت مصادر لـ"رويترز" قد ذكرت في السابق أن إيران وعدت حزب الله بمزيد من التمويل بعد توقيع طهران اتفاقا مؤقتا مع واشنطن في حزيران/ يونيو سمح لإيران ببيع نفطها. وانهار ‌هذا الاتفاق في ⁠تموز/ يوليو.

وكثّفت واشنطن منذ ذلك الحين ضغوطها الاقتصادية على إيران، فشددت العقوبات وفرضت حصارا بحريا لمنع صادرات النفط الإيرانية.

وقال أمين عام حزب الله نعيم قاسم، في خطاب ألقاه الشهر الماضي، إن الحزب سيسهم قريبا في مشروع يهدف إلى إيواء آلاف النازحين جراء الحرب، مستخدما "الموارد والتبرعات المتاحة"؛ دون الخوض في التفاصيل.

وأسهمت قدرة حزب الله على تمويل الخدمات المحلية وتقديم مساعدات عقب صراعات في تعزيز الدعم له في الماضي. فبعد الحرب الإسرائيلية في 2006، سارع الحزب إلى تقديم مساعدات نقدية كبيرة للمتضررين، وإلى المساعدة في إعادة ​بناء الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب.

لكن لم ​تظهر بوادر تذكر لإعادة الإعمار هذه ⁠المرة. وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الشهر الماضي إن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار الناجمة عن الحربين منذ عام 2024 قد تتجاوز 27 مليار دولار.

حرب مكلفة

لم يقدم المصدران أي تفاصيل عن كيفية وصول الأموال إلى لبنان.

وقال أحدهما إن حزب الله يواجه صعوبة ​متزايدة في تحويل الأموال عبر الشركات المالية التي كانت تجري مثل هذه التحويلات. وأضاف المصدر أن هذه الشركات، التي تتخذ ​من العراق ودبي مقرا ⁠لها، لم تعد خيارا متاحا، فضلا عن أنها تتعرض لضغوط في تركيا.

وألحقت الحرب دمارا وخسائر فادحة في لبنان. وسوت إسرائيل قرى بالأرض في ⁠مساحات شاسعة ​من الأراضي التي سيطرت عليها في الجنوب، مدعية أنها تهدف إلى حماية بلدات الشمال من هجمات حزب ​الله.

وتشير بيانات وزارة الصحة اللبنانية إلى أن الحرب الإسرائيلية في لبنان أدت إلى استشهاد أكثر من 4300 شخص منذ الثاني من آذار/ مارس.