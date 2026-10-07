جنوب لبنان تحت القصف الإسرائيلي قبيل المفاوضات

يعكس المشهد اللبناني تزامن الضغوط الأمنية مع حراك سياسي متسارع، في وقت تتباين فيه المواقف الداخلية بشأن سلاح حزب الله ومستقبل العلاقة مع إسرائيل، بينما يترقب لبنان نتائج الاتصالات الدبلوماسية ومسار المفاوضات المرتقبة.

يتزامن التصعيد الميداني في جنوب لبنان مع حراك دبلوماسي وسياسي متواصل، في وقت تستمر فيه العمليات الإسرائيلية جنوبًا، وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد قبيل الانتخابات الإسرائيلية.

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وتتجه الأنظار دبلوماسيا إلى مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأميركية، حيث يرتقب عقد جولة من المفاوضات العسكرية بين لبنان وإسرائيل، مقترح إجراؤها خلال الفترة بين 20 و22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ضمن مسار المفاوضات اللبنانية–الأميركية–الإسرائيلية.

ميدانيا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت صباحا أطراف بلدات حداثا وبرعشيت والمنصوري، فيما ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منزل عند أطراف بلدة حاريص.

كما استهدفت غارتان إسرائيليتان محيط وادي السلوقي جنوبي لبنان، في حين طال القصف أطراف بلدتي كونين وعيناثا من جهة برعشيت، وسقطت قذيفة مدفعية إسرائيلية في شمال سهل مرجعيون.

وفي منطقة كفرشوبا، توغلت جرافة إسرائيلية من طراز "D9" ترافقها ثلاث آليات، انطلاقًا من منطقة عزرائيل شمالي البلدة، وعملت على فتح ساتر ترابي في منطقة شانوح، قبل أن تتقدم باتجاه محيط المنازل في حلتا، ثم انسحبت باتجاه بسطرة. كما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق الساحل اللبناني.

وفي بلدة كفررمان في قضاء النبطية، أُبلغ سكان أحد المباني بوجود تهديد عبر اتصال من جهة نُسبت إلى جهاز "الموساد" الإسرائيلي.

وعلى إثر ذلك، عملت بلدية كفررمان على إخلاء المبنى احترازيا، بانتظار التحقق من صحة التهديد، فيما شهد محيط المبنى المهدد إجراءات ميدانية.

سياسيا، أطلع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي رئيس الجمهورية جوزيف عون على نتائج لقاءاته التي عقدها في نيويورك وواشنطن خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما بحث معه آخر التطورات في لبنان والمنطقة.

وبحث النائبان جورج عقيص وزياد حواط مع الرئيس عون الأوضاع العامة والتطورات المحلية والإقليمية، ولا سيما مسار المفاوضات اللبنانية–الأميركية–الإسرائيلية والموقف اللبناني منها.

وفي سياق المواقف السياسية، قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إن "تفكيك حزب الله ضرورة"، معتبرًا أنه "لا يمكن قيام دولة حقيقية في لبنان من دون تفكيكه". وجاءت مواقفه خلال حوار نظمه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بعنوان "كيف ننهي دورة الحرب في لبنان ونبني دولة ذات سيادة؟".

كما شدد جعجع على ضرورة عدم نشر قوات أجنبية في جنوب لبنان، في إطار حديثه عن مستقبل الوضع الأمني والسياسي في البلاد.