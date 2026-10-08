الحوثيون يجددون استهداف مطار الرياض والسعودية تعلن عن أضرار في روضة أطفال ومجمع طبي

أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد في الرياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط بالسعودية، فيما أفادت الأخيرة بوقوع أضرار في روضة أطفال ومجمع طبي جراء الهجمات.

جدد الحوثيون في اليمن استهداف مطار الملك خالد في الرياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط بالسعودية الخميس، في وقت أعلنت السلطات وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي جراء تساقط شظايا في العاصمة التي تواجه هجمات غير مسبوقة.

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وتصاعد النزاع في اليمن بين الحوثيين المدعومين من إيران، والحكومة المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية، منذ تموز/ يوليو، بعد أعوام من التهدئة.

وصعّد الحوثيون خلال الأيام الأخيرة هجماتهم، معلنين استهداف الرياض بشكل شبه يومي، وجددوا الخميس تحذير شركات الطيران من استخدام الأجواء السعودية.

ولم يسبق للرياض أن واجهت هذه الوتيرة والحجم من الهجمات منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في شباط/ فبراير.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، الخميس، إنه تم "استهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي ظهر اليوم وقد أصاب هدفه بنجاح وتسبب في حدوث أضرار وتعطيل الحركة الملاحية في المطار".

وتحدث لاحقا أيضا عن استهداف "مطار نجران بصاروخ باليستي، والقاعدة الجوية في خميس مشيط بصاروخ باليستي، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطارين وإلحاق أضرار بهما وبالقاعدة الجوية".

وبعد ساعات من سماع دوي الانفجارات، أعلن التحالف بقيادة السعودية أنّه "اعترض ودمّر" صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون نحو الرياض.

ودعا مطار الملك خالد المسافرين إلى "التواصل المباشر مع الناقلات الجوية والتحقق من حالة الرحلة قبل التوجه إلى المطار".

في المطار، أشارت لوحات العرض إلى العديد من حالات التأجيل والإلغاء، علما أن شركات مثل "إير فرانس" و"لوفتهانزا" قد ألغت رحلاتها بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية.

ويفيد موقع "فلايت رادار 24" لتتبع حركة الملاحة بإغلاقات مؤقتة شبه يومية للمجال الجوي لمطار الرياض.

وأفاد صحافيون بوقوع سلسلة من الانفجارات، في واحدة من أعنف الهجمات على العاصمة السعودية منذ اندلاع الحرب في المنطقة. وسُمع دوي الانفجارات التي تكررت هذا الأسبوع، حتى في قلب العاصمة السعودية، ما دفع تلاميذ مدارس دولية ودبلوماسيين إلى الاحتماء.

وأكد دبلوماسيون تلقيهم تعليمات بالاحتماء داخل مقار سفاراتهم في الحي الدبلوماسي بالرياض. وقال سكان إن مدارس اتخذت تدابير احترازية، ونقلت إحداها التلاميذ إلى قبو المبنى لضمان سلامتهم.

وقالت مقيمة طلبت عدم كشف هويتها إنها تلقت اتصالا من ابنتها في المدرسة "وكانت منهارة".

وأفاد موظفان في "مركز الملك عبد الله المالي" بأن بعض الشركات أجلت موظفيها من المنطقة.

من جهته، أعلن الدفاع المدني السعودي حدوث "أضرار مادية" في روضة أطفال ومجمع عيادات في الرياض إثر سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون.

ولم يوضح الدفاع المدني ماهية الأضرار أو ما إذا تمّ تسجيل إصابات.

ويُعد إقرار السلطات بتضرر منشآت مدنية أمرا قلما يحدث. وهي لم تصدر في الأسابيع الأخيرة سوى بيانات محدودة بشأن تداعيات هجمات الحوثيين.

وتحذّر وزارة الداخلية السعودية من أن تصوير أو نشر أو تداول مواد تتعلق بالتصدي للصواريخ والمسيّرات ومواقع سقوطها قد يعرّض للمساءلة القانونية.

معارك عنيفة متواصلة

وكانت السعودية قد أعلنت أمس مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات للحوثيين على مطاري أبها والملك خالد الثلاثاء والأربعاء.

وكان الحوثيون قد سيطروا في أيلول/ سبتمبر على مدينة المخا في غرب محافظة تعز وكامل الساحل الغربي وصولا إلى مضيق باب المندب الإستراتيجي للصادرات النفطية، ولا سيما السعودية في ظل تقييد إيران للملاحة في مضيق هرمز.

وبدأت المواجهات بعدما اتهم الحوثيون الرياض بقصف مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، قبل أن يعلنوا فرض حصار بحري على المملكة ويستأنفوا استهداف ناقلاتها، قائلين إن ذلك يأتي ردا على الحصار المفروض على مناطق سيطرتهم.

ودأب الحوثيون منذ تجدد المواجهات، بعد هدنة صمدت منذ عام 2022، على قصف منشآت نفطية سعودية، ودعوا الخميس العاملين في هذه المواقع إلى مغادرتها قائلين إنها صارت "أهدافا".

وتتواصل المعارك العنيفة في اليمن منذ أسابيع، وقد تصاعدت الأحد مع بدء القوات الحكومية هجوما مضادا لاستعادة مناطق سيطر عليها الحوثيون مؤخرا، بمساندة سعودية شملت تكثيف الغارات.

وأسفرت المعارك في غرب اليمن، ولا سيما محافظة تعز، الخميس عن مقتل 83 شخصا على الأقل، بينهم 53 من الحوثيين و30 من القوات الحكومية، وفق مصادر عسكرية من الجانبين، لترتفع حصيلة القتلى من المقاتلين منذ الإثنين إلى أكثر من 400.

وتتضارب الروايات بشأن تطورات العمليات العسكرية، إذ تقول القوات الحكومية إنها تحرز تقدما، فيما يؤكد الحوثيون ثباتهم في مواقعهم. ويصعب التحقق من سير المعارك بشكل مستقل بسبب القيود والمخاطر الميدانية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين مساء الأربعاء، إن السعودية شنّت 156 غارة جوية وضربة صاروخية استهدفت صنعاء ومحافظات تعز وصعدة والجوف ومأرب وعمران خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة.

وقال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" التابعة لهم، إن الهجمات السعودية بلغت "1642 غارة وقصفا صاروخيا" استهدفت البنى التحتية في اليمن خلال ثلاثة أشهر.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، بأن 201,217 شخصا، أي 33,776 أسرة، أُجبروا على مغادرة منازلهم منذ بدء القتال، غالبيتهم العظمى منذ الأول من أيلول/ سبتمبر. واعتبرت أن "وتيرة هذه الأزمة مقلقة" في ظل نقص تمويل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

وبدأت الحرب في اليمن عام 2014، حين شنّ الحوثيون هجوما واسعا على القوات الحكومية وسيطروا على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء، قبل أن يتدخل تحالف تقوده السعودية عام 2015.

لا قوات تركية ضد الحوثيين

في موازاة التصعيد، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، أن أنقرة لن ترسل قوات عسكرية لضرب الحوثيين في اليمن.

وقال فيدان إن بلاده "لن ترسل قواتها إلى أراضي بلد آخر لشن هجوم".

وكانت باكستان وتركيا قد أعلنتا في بيان مشترك مع السعودية الإثنين، أنهما ستنشران "قوات وقدرات عسكرية" في المملكة، بموجب "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" التي وقعت في آب/ أغسطس، وتضمنت بندا يعدّ الاعتداء على أي منها اعتداء عليها جميعا.

وأوضح فيدان أن الاتفاقية هي "اتفاقية دفاعية، إذا تعرض بلد موقع على هذه الاتفاقية لهجوم، سوف نسانده لتأمين دفاعه. ليست اتفاقية هجومية".