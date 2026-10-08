السعودية: 3 قتلى و36 مصابا في هجومين للحوثيين على مطارين

3 قتلى يحملون الجنسيات الجزائرية والمغربية والسودانية و36 مصابا في هجومين استهدفا مطار أبها الدولي ومطار الملك خالد الدولي في السعودية، مع استمرار حرب اليمن والمعارك والهجمات مع الحوثيين.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، الأربعاء، مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين جراء اعتداءين استهدفا مطار أبها الدولي بمنطقة عسير جنوب غربي المملكة، ومطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، يومي الثلاثاء والأربعاء.

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وقالت الهيئة في بيان، إنه "خلال يومي الثلاثاء والأربعاء تعرض مطارا أبها والملك خالد الدوليان لاعتداءين استهدفا مرافقهما، وقد باشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما وفق الإجراءات والخطط المعتمدة".

وأضافت أن "الاعتداء السافر على مطار أبها الدولي" أسفر عن مقتل مقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية، وإصابة 28 شخصًا من المواطنين والمقيمين، بينهم مقيمان من الجنسيتين البنغلاديشية والفلبينية، وتراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والبالغة.

وتابعت "فيما أسفر الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي" عن مقتل مقيم من الجنسية السودانية، وإصابة 8 آخرين، منها خمسة لمواطنين، واثنتان لمقيمين من الجنسية المصرية، وإصابة لمقيم من الجنسية الباكستانية، وتراوحت الإصابات بين الطفيفة والبالغة.

وأشارت الهيئة إلى أنه "تم بشكل فوري نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة"، لافتة إلى أن الاعتداءين أسفرا كذلك عن أضرار مادية.

وتعمل الهيئة بحسب البيان بـ"التكامل والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية ذات العلاقة على تقييم الأضرار، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين والمحافظة على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني بالمملكة".

وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، بـ"اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية".

وأعلن التحالف، الثلاثاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية، من دون تفاصيل.

وأضاف أن "العاصمة المحتلة صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران هي مصادر التهديدات الصاروخية الحوثية".

التحالف يعلن تدمير 82 هدفا للحوثيين في 4 محافظات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، تنفيذ هجوم واسع استهدف مواقع للحوثيين في 4 محافظات يمنية، قال إنه أسفر عن تدمير 82 هدفا عسكريا، بينها 11 مخزنا للصواريخ الباليستية.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي، عقب هجمات حوثية استهدفت مطاري الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض وأبها الدولي جنوب غربي السعودية.

وقال المالكي إن القوات المشتركة للتحالف نفذت "هجوما شاملا" استهدف مواقع للحوثيين في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب. وأضاف أن الهجوم أسفر عن تدمير 82 هدفا عسكريا، بينها 11 مخزنا للصواريخ الباليستية في مناطق جبلية بمحافظة صعدة.

ووفق البيان، شملت الأهداف كذلك مراكز للقيادة والسيطرة ومنظومات للاتصالات، إضافة إلى مخازن للصواريخ والأسلحة ومقرات للحوثيين. وقال المالكي إن "الاعتداءات الوحشية من المليشيا الحوثية الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية والتي كان آخرها استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار أبها الدولي لم ولن تمر دون حساب".

الجيش اليمني يعلن تحييد 1860 حوثيا في 2103 عمليات استهداف

أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، تنفيذ 2103 عمليات استهداف ضد مواقع وتحركات للحوثيين في مختلف الجبهات، قال إنها أسفرت عن تحييد 1860 من عناصر الجماعة.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد عبد الله النزيلي، بشأن تطورات عملية "فجر اليمن" المستمرة ضد الحوثيين. وقال النزيلي إن القوات نفذت "2103 عمليات استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية مختلفة تابعة للمليشيا، في جميع المحاور والجبهات".

وأضاف أن العمليات أسفرت عن "تحييد 1860 من عناصر المليشيا"، دون أن يوضح عدد القتلى والمصابين كل على حدة.

وأشار إلى تدمير مئات المعدات وقطع العتاد والمواقع العسكرية التابعة للحوثيين. وأرفق النزيلي بيانه بمقطع مصور، قال إنه يظهر جانبا من استهدافات القوات اليمنية لتحركات وتحصينات وخطوط إمداد ومواقع عسكرية للحوثيين، ضمن عملية "فجر اليمن" المستمرة، دون تحديد توقيت تنفيذها.

وتندرج هذه التطورات ضمن تصعيد عسكري بدأ في تموز/ يوليو الماضي، وهو الأوسع منذ هدوء نسبي شهده اليمن بفضل هدنة بدأت في نيسان/ أبريل 2022.

ويشهد اليمن حربًا منذ أن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في أيلول/ سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في آذار/ مارس 2015 دعمًا للحكومة اليمنية.