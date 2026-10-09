إصابات باستهداف إسرائيلي لمركبة شرقي لبنان قرب الحدود مع سورية

أسفر استهداف وقع قرب مركبة في منطقة البقاع شرقي لبنان قرب الحدود السورية، عن إصابة 6 أشخاص بينهم 5 يحملون الجنسية السورية بضمنهم امرأتان، بالإضافة إلى جريح لبناني، مع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان.

أصيب 6 أشخاص بجروح طفيفة، الجمعة، جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة في منطقة البقاع شرقي لبنان، قرب الحدود السورية.

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حوش السيد علي، بمحافظة بعلبك الهرمل شرقي البلاد.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، فإن من بين الجرحى 5 يحملون الجنسية السورية بضمنهم امرأتان، إضافة إلى جريح لبناني.

وقال شهود عيان إن الصاروخ لم يصب السيارة مباشرة، بل سقط بجانبها.

وأفادت مصادر طبية بإصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة جراء الاستهداف الإسرائيلي.

وفي تطور منفصل جنوبي لبنان، أفادت الوكالة بتوغل قوة إسرائيلية تضم عناصر مشاة وجرافة عسكرية، لمسافة نحو 50 مترًا من نقطة تابعة للجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية، بقضاء النبطية.

وأضافت أن القوة الإسرائيلية استخدمت الجرافة لاقتلاع أشجار زيتون في المنطقة.

كما استهدفت غارة إسرائيلية منطقة العين في بلدة حداثا بقضاء بنت جبيل، فيما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة المنصوري؛ بحسب ما أفادت الوكالة اللبنانية.

ويأتي ذلك في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 2 آذار/ مارس الماضي، والذي أسفر عن استشهاد 4386 شخصًا وإصابة 12 ألفًا و413 آخرين؛ وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة اللبنانية، صدرت في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وفي 26 حزيران/ يونيو الماضي، وقّعت بيروت وتل أبيب في واشنطن "اتفاق إطار" برعاية أميركية، تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل هجماتها على جنوب لبنان، فيما لا تزال تحتل مناطق فيه، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحروب والعمليات العسكرية الأخيرة.