السودان: مقتل 26 امرأة و4 أطفال في هجوم لقوات "الدعم السريع"

أدى هجوم لقوات "الدعم السريع" بطائرة مسيّرة في جنوب شرق السودان عن مقتل 26 امرأة و4 أطفال. وكان الضحايا يعملون في تصفية الذهب في مكان غير بعيد من مخيم أبا شندي بولاية النيل الأزرق.

قُتلت 26 امرأة وأربعة أطفال بضربة بطائرة مسيّرة تابعة لقوات "الدعم السريع" في جنوب شرق السودان الجمعة، بحسب ما أفاد مسؤول وشهود عيان.

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وأصبحت المنطقة الحدودية مع إثيوبيا أحدث جبهة في الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، في وقت تواجه إثيوبيا نزاعا داخليا يهدد بالتحول إلى حرب إقليمية.

وأودت الحرب في السودان بين الجيش و"الدعم السريع"، المستمرة منذ نيسان/ أبريل 2023، بعشرات الآلاف وشردت الملايين، فيما يعاني نحو 20 مليون شخص من انعدام حادّ في الأمن الغذائي.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، نزح ما يقرب من 100 ألف شخص في ولاية النيل الأزرق خلال العام الجاري.

وقال أحد المشاركين في عمليات الدفن داخل مخيم للنازحين في أبا شندي بولاية النيل الأزرق إن الناجين "دفنوا 26 امرأة وأربعة أطفال"، قضوا في الضربة التي وقعت الجمعة.

ووقع الهجوم في محافظة ود الماحي شرق الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق قرب الحدود مع إثيوبيا؛ وفقا لما أفاد المحافظ محجوب الشيخ.

وكان الضحايا يعملون في تصفية الذهب في مكان غير بعيد من مخيم أبا شندي.

وأضاف المصدر، أن الطائرة المسيّرة أصابت منطقة تقع خارج المخيم مباشرة قرب موقع عشوائي لتعدين الذهب، حيث تعمل نساء لقاء أجر يومي، مستخدمات مواد كيميائية وأيديهن لاستخراج شذرات الذهب من أكوام التراب.

وقال شاهد آخر إنّ من بين الضحايا "بنات صغيرات يعملن مع أهاليهن في تصفية الذهب".

وتسهم تجارة الذهب في البلاد، التي تدر مليارات الدولارات وتعتمد في معظمها على مواقع بدائية شبيهة بموقع أبا شندي، في تمويل المجهود الحربي لكلا طرفي النزاع.

وقال محجوب الشيخ إن الطائرة المسيّرة انطلقت من "داخل إثيوبيا".

واتهم السودان مرارا إثيوبيا بإيواء مقاتلين تابعين لقوات "الدعم السريع" وإقامة قواعد لهم على أراضيها.

ونفت إثيوبيا هذه الاتهامات، لكن مصادر محلية تقول إن الحدود السهلة الاختراق بين البلدين تشكل خط إمداد رئيسيا لقوات "الدعم السريع" وحلفائها.

"فظائع"

خلال العام الجاري، واصلت قوات "الدعم السريع" هجومها باتجاه الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق.

وقد يضع هذا التقدم الجيش السوداني في موقف صعب، إذ سيضطر إلى الدفاع عن مواقع على جبهة النيل الأزرق وفي إقليم كردفان في آن واحد، حيث أدى عام من الضربات الدامية بالطائرات المسيّرة إلى حالة مراوحة بين الطرفين.

وتحوّلت الحرب في السودان، التي دخلت عامها الرابع، إلى نزاع يستخدم على نحو متزايد تقنيات متطورة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة المسلحة، ما أتاح للطرفين شن هجمات بعيدة المدى من دون المخاطرة بمقاتليهما.

وفي الأشهر الأخيرة، تزايد استخدام كل من الجيش وقوات "الدعم السريع" لهذه المسيرات التي تسببت في مقتل أكثر من 1100 شخص خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام؛ وفق حصيلة للأمم المتحدة.

وأدت الحرب، التي تصفها الأمم المتحدة بأنها "حرب فظائع"، إلى سلسلة من المآسي بحق المدنيين، شملت مجازر لأسباب عرقية ومجاعة وهجمات عشوائية على مناطق سكنية.

وتواجه قوات "الدعم السريع" خصوصا اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وممارسة عنف جنسي ممنهج.

ولم تنجح محاولات جمع طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات، في وقت يتنافس فيه الحليفان السابقان، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي"، على ترجيح كفة كل منهما.

ووفقا للأمم المتحدة، يواصل الطرفان تلقي دعم قوي من قوى خارجية تؤجج النزاع عبر تزويدهما بالأسلحة والمرتزقة.

وتنفي الإمارات بشدة تقارير تفيد بأنها تدعم قوات "الدعم السريع" عبر دول مجاورة للسودان، بينما تتلقى القوات المسلحة السودانية دعما من مصر والسعودية وتركيا.