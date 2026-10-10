عشرات الإصابات في مطار الرياض وتعليق العمل فيه إثر هجوم حوثي

عشرات الإصابات جراء هجوم للحوثيين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ودعت دول غربية رعاياها إلى الابتعاد عنه، فيما أبلغ شهود عن عمليات إخلاء في المطار وأعلنت الكويت إلغاء رحلاتها من وإلى المطار.

أطلق الحوثيون في اليمن صاروخا أصاب مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعد ظهر السبت، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي مطلّع على الحادثة.

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وقال المصدر "الحوثيون يهاجمون أهدافا مدنية. مطار الرياض هدف مدني"، مضيفا أن الحادثة وقعت قرابة الثالثة بعد ظهر السبت. وكان ثلاثة شهود قد أفادوا بحصول عمليات إخلاء للمطار بحدود هذا التوقيت.

وأفادت هيئة الطيران المدني السعودي، بتعليق العمليات التشغيلية في المطار إلى حين استكمال تقييم الأضرار، مشيرة إلى أن الهجوم عليه أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

ويتلقى خمسة أشخاص على الأقل العلاج في العناية الفائقة السبت بعد إصاباتهم في المطار، على ما أفاد مصدر طبي في مستشفى بالعاصمة السعودية.

وأضاف المصدر، أن "عشرات الأشخاص، معظمهم سعوديون، أصيبوا... هناك خمسة على الأقل من المصابين، جميعهم سعوديون، في العناية الفائقة"، مشيرا الى أن بعض الجرحى نقلوا إلى المستشفى على متن طائرات مروحية.

ترامب: ربما نشارك بالضربات على الحوثيين وسندرس الأمر

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب "عملت بوقوع هجوم على مطار الرياض، وسنتخذ قرارا ونحن نتحرك بسرعة كبيرة".

وأضاف "ربما نشارك بالضربات على الحوثيين وسندرس الأمر".

سفارات غربية في السعودية تدعو رعاياها إلى الابتعاد عن مطار الرياض

أفاد دبلوماسي غربي في العاصمة السعودية، بأن سفارات عدة نصحت موظفيها بعدم استخدام مطار الرياض خلال الأسبوع المقبل، بعد تعرّضه لسلسلة هجمات في الآونة الأخيرة.

وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن سفارات غربية "أشارت إلى أنها قررت منع موظفيها من السفر من مطار الرياض وإليه خلال الأسبوع المقبل، كإجراء احترازي".

ودعت سفارات كل من كندا وألمانيا وإسبانيا في السعودية، السبت، رعاياها إلى الابتعاد عن مطار الرياض الدولي.

ونبّهت السفارة الإسبانية عبر منصة "إكس" مواطنيها إلى وقوع "هجوم جديد" على المطار.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية إلغاء رحلات من الرياض وإليها بسبب "إغلاق المطار".

ويأتي ذلك في وقت أفادت مصادر عسكرية حكومية يمنية، بأن القوات المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية تتقدم في محيط مضيق باب المندب الإستراتيجي سعيا لاستعادته، في وقت أكد الحوثيون أنهم يواصلون إحكام قبضتهم على هذه المنطقة والساحل الغربي للبلاد.

وتشهد العاصمة السعودية في الآونة الأخيرة هجمات غير مسبوقة منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في شباط/ فبراير، وفي ظل تصاعد النزاع في اليمن بعد أعوام من التهدئة.

وكثّف الحوثيون مهاجمة أراضي السعودية ومنشآتها التحتية والنفطية. وجددوا الخميس تحذير شركات الطيران من استخدام الأجواء السعودية.

وقُتل ستة أشخاص هذا الأسبوع في ضربات استهدفت مطارين سعوديين وتبناها الحوثيون. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني سقوط ثلاثة مواطنين في هجومين على مطار الملك خالد الخميس، بعد مقتل ثلاثة آخرين بهجمات طالته ومطار أبها الثلاثاء والأربعاء.

وجدد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، السبت، القول إنه "سيتم السماح للرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض لجميع الرحلات الحاصلة على تصريح من مركز تنسيق العمليات الإنسانية في العاصمة صنعاء".

معارك في باب المندب

في غضون ذلك، يكثّف التحالف ضرباته إسنادا للقوات الحكومية التي بدأت هذا الأسبوع هجوما واسع النطاق لاستعادة مناطق يسيطر عليها الحوثيون، خصوصا التي سقطت بأيديهم في الأسابيع الأخيرة. وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين السبت عن غارات سعودية على باب المندب ومطار صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ العام 2014.

وبعد استئناف التصعيد في اليمن في تموز/ يوليو على خلفية الحرب في المنطقة، وسّع الحوثيون في أيلول/ سبتمبر مناطق سيطرتهم على حساب الحكومة، لتشمل كامل الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر بما في ذلك مضيق باب المندب الذي اكتسب أهمية متزايدة للرياض لتصدير نفطها، في ظل تقييد إيران للملاحة في مضيق هرمز.

وغداة إعلانها بدء عملية لاستعادة باب المندب، قالت مصادر عسكرية حكومية، السبت، إن قواتها تقدمت في المنطقة من دون أن تتمكن بعد من السيطرة عليها بعد.

وأضافت أن جزيرة ميون، الواقعة في قلب المضيق الرابط بين المحيط الهندي والبحر الأحمر، لا تزال بيد الحوثيين.

من جهتهم، نفى الحوثيون أي تراجع.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" حزام الاسد السبت "قواتنا هي المسيطرة على باب المندب وجزيرة ميون وبقية المناطق في الساحل الغربي للبلاد".

وأشار إلى أن قوات الحكومة "حاولت التقدم" من محافظة لحج نحو جنوب باب المندب، لكن "تم التصدي لها من قبل قواتنا خارج منطقة باب المندب وتكبدت خسائر فادحة في الأفراد والمعدّات وانسحب من تبقى منهم".

وكان سريع قد أكد الجمعة "التصدي وطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي التي حاولت التقدم من جهة لحج باتجاه باب المندب ولم تحرز أي تقدم".

وأوردت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، السبت، أن "العدو السعودي يشن 4 غارات على باب المندب".

وتتضارب الروايات بشأن تطورات العمليات العسكرية على الأرض، ويصعب التحقق من سير المعارك بشكل مستقل بسبب القيود والمخاطر الميدانية.

وقرب باب المندب، أعلنت "ألوية العمالقة" الموالية للحكومة صدّ "هجوم لمليشيات الحوثي الإرهابية على مواقعها شمال مطار ذو باب... بالتزامن مع شنّ طيران التحالف العربي غارات جوية على تعزيزات دفعت بها مليشيات الحوثي الإرهابية".

أكثر من 100 هدف

وكان التحالف قد أعلن ليل الجمعة - السبت تكثيف ضرباته على مناطق الحوثيين.

وقال المتحدث باسمه تركي المالكي على "إكس": "ننفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية". وأضاف "دمرنا 136 هدفا عسكريا بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية".

وأكد تقديم "إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية على مدار 24 ساعة".

وقالت قناة "المسيرة"، السبت، إن "طيران العدو السعودي شن 4 غارات على مطار صنعاء الدولي"، غداة إعلانها مقتل شخصين في هجوم سعودي على المطار.

وأسفرت المعارك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في غرب اليمن وخصوصا منطقة باب المندب ومحيطها عن مقتل 63 شخصا على الأقل، هم 35 مقاتلا من القوات الحكومية و28 من الحوثيين؛ وفق ما أفادت مصادر عسكرية من الجانبين السبت.

وانهارت في تموز/ يوليو هدنة أُبرمت عام 2022 بين الحوثيين والحكومة المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية، بعدما اتهم الحوثيون الرياض بقصف مطار صنعاء الخاضعة لسيطرتهم لمنع هبوط طائرة إيرانية.

وإضافة إلى توسيع سيطرتهم الميدانية، أعلن الحوثيون فرض حصار بحري على المملكة ردا على الحصار الجوي الذي يفرضه التحالف، واستأنفوا استهداف ناقلات المملكة ومنشآتها التحتية.

وبدأت الحرب في اليمن عام 2014، حين شنّ الحوثيون هجوما واسعا على القوات الحكومية وسيطروا على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء، قبل أن يتدخل تحالف تقوده السعودية عام 2015. ونقلت الحكومة المدعومة من الرياض مقرها مؤقتا إلى مدينة عدن الجنوبية.