وزير الطاقة السعودي: "نواجه اختبارا حقيقيا يستوجب ردا جديا"

وصف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الهجمات الحوثية الأخيرة بأنها اختبار لقدرة المملكة على الصمود، داعيا إلى رد جدي، بعد هجوم على مطار الرياض أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 309 آخرين، وتواصل استهداف المملكة.

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الإثنين إن المملكة تواجه "اختبارا حقيقيا" عقب سلسلة هجمات دامية شنها الحوثيون في اليمن ضدها، معتبرا أن هذه التطورات تستوجب ردا "جديا".

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وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان "بالنسبة إلى السعودية، هذه الظروف وضعت بنيتنا التحتية ومؤسساتنا وشعبنا وقدرتنا على الصمود أمام اختبار حقيقي"، وذلك بعد يومين من الهجوم الذي أسفر عن مقتل 13 شخصا في مطار الرياض الدولي وأدى إلى تعليق العمل فيه.

وجاءت تصريحاته خلال "مؤتمر البترول العالمي" في الرياض، حيث من المقرر أن يتحدث أيضا رئيس شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" التي تتعرض منشآتها لهجمات يشنها الحوثيون منذ أسابيع.

وأقر وزير الطاقة في المملكة التي تُعد أكبر مُصدّر للنفط في العالم، بأن "أمن الطاقة لا يمكن اعتباره أمرا مكتسبا".

وفي الجانب الميداني، أفادت قناة "الإخبارية السعودية" الحكومية الإثنين بأن التحالف الذي تقوده الرياض، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين يتعامل مع "تهديد" بمسيرات وصورايخ.

وقد بلغ حجم الهجمات الحوثية على المملكة في الأيام الأخيرة مستوى غير مسبوق، وكشف عن ثغرات دفاعية لدى المملكة بحسب محللين، رغم أنها تستثمر مبالغ طائلة في معدات عسكرية متطورة.

مقتل معتمرين في هجوم المطار

وبعد تردد في الكشف عن حجم الأضرار الناجمة عن الهجمات خلال الأسابيع الماضية، نشرت السلطات السعودية ليل الأحد - الإثنين لقطات من كاميرات المراقبة توثق الهجوم الذي استهدف المطار السبت.

وتُظهر اللقطات ركابا يرتدون ملابس الإحرام البيضاء التقليدية وهم يسيرون في طابور لاجتياز نقطة تفتيش، قبل أن تتسبب كرة لهب ناجمة عن انفجار في الموقع في تحطيم السقف وتناثر حطامه، ويظهر بعد ذلك الموجودون في المطار وهم يحاولون الاحتماء أو الفرار وسط سحابة من الدخان وتناثر لقطع الأثاث.

ويمثل شهر تشرين الأول/ أكتوبر عادة الذي تبدأ حرارة الصيف بالانحسار فيه بداية ذروة موسم العمرة، مع تدفق ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم.

كما أنه يمثل عادة بداية موسم الفعاليات الكبرى، من مؤتمرات وأنشطة ترفيهية تستقطب كبار المسؤولين ورجال الأعمال البارزين.

وحتى الآن، لم تُلغ أي فعالية كبرى، رغم أن القلق يبدو ملموسا في العاصمة بين السكان.

كما كررت السفارة الأسترالية في السعودية اليوم الإثنين دعوة مواطنيها في الرياض إلى لزوم أماكنهم، و"البقاء في الداخل" بعد سلسلة الهجمات الأخيرة.

"تسهيل الحوار"

وقد أعلن الحوثيون في اليمن الأحد مسؤوليتهم عن عمليات واسعة نُفذت "على ثلاث مراحل"، واستهدفت مطار الرياض.

وأسفر هجوم السبت، وهو الأكثر إيقاعا لقتلى على الأراضي السعودية منذ 10 سنوات، عن مقتل 13 شخصا وإصابة 309 آخرين، من بينهم 4 سعوديين ومواطنان من بنغلاديش، بالإضافة إلى مواطنين من الولايات المتحدة ومصر والأرجنتين وسورية وفلسطين والسودان والهند.

والأحد، أسفر هجوم جديد استهدف المطار عن مقتل شخص واحد على الأقل من الجنسية الباكستانية وإصابة 11 آخرين، وفق الهيئة العامة للطيران المدني السعودية.

كما تعرض مطار الدمام للاستهداف، إلى جانب منشأتين للطاقة تابعتين لشركة "أرامكو"، وتقع كل هذه المواقع في المنطقة الشرقية من المملكة.

وفي سياق التصعيد، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران مستعدة لـ "تسهيل الحوار بين طرفي" النزاع، من دون أن يدين الهجمات على السعودية.

وفي اليمن، تتواصل الأعمال القتالية إثر الهجوم الخاطف الذي شنه الحوثيون في أيلول/ سبتمبر وسيطروا خلاله على مضيق باب المندب الإستراتيجي المطل على البحر الأحمر، ما أدى إلى إطلاق هجوم حكومي مضاد.

وأشار الحوثيون إلى أن الطيران الحربي السعودي نفذ 124 غارة جوية منذ السبت استهدفت مواقع مختلفة في البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.

وأفادت مصادر عسكرية من الجانب الحكومي السبت بأن القوات اليمنية أحرزت تقدما في محيط المضيق دون أن تتمكن من تأمينه بالكامل.