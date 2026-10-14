إصابات وأضرار في الرياض واستهداف مبنى إداري لأرامكو

يتصاعد التوتر بين السعودية والحوثيين مع استمرار الهجمات المتبادلة وتوسع تداعياتها إلى منشآت حيوية ومناطق سكنية، وسط مخاوف من اتساع المواجهة وانعكاساتها على أمن المملكة واستقرار المنطقة والملاحة الإقليمية.

أصيب أربعة أشخاص، بينهم امرأتان ورجل وطفل، جراء سقوط شظايا صواريخ اعترضتها الدفاعات السعودية في العاصمة الرياض، فيما اندلع حريق محدود في مبنى إداري تابع لشركة أرامكو بمدينة الظهران شرقي المملكة، من دون تسجيل إصابات أو وفيات، وفق السلطات السعودية.

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وقال الدفاع المدني السعودي، في منشور على منصة "إكس" ليل الثلاثاء، إن الشظايا سقطت عقب اعتراض صاروخين من نوع كروز أُطلقا باتجاه الرياض، ما أدى أيضًا إلى أضرار مادية محدودة في 15 منزلًا سكنيًا.

وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء تركي المالكي، اعتراض صاروخ كروز في محافظة الخرج، جنوب شرقي الرياض، إلى جانب اعتراض صواريخ ومسيّرات في منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق اعتراض صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه الظهران ومنطقة حرض، مشيرًا إلى سقوط شظايا في منطقة سكنية بالظهران.

وفي تطور متصل، أفاد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية باستهداف أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو في الظهران مساء الثلاثاء، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود. وأكد المصدر أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادثة، من دون وقوع إصابات أو وفيات.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد المواجهة بين التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثيين، عقب إعلان التحالف تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع ومنشآت لتخزين الوقود في صنعاء والحديدة، قال إنها تُستخدم في دعم العمليات العسكرية للحوثيين وتهديد الملاحة الدولية.

وأوضح المالكي أن العملية تهدف إلى تحييد القدرات التي تهدد السعودية واليمن وجنوب البحر الأحمر والممرات المائية، مؤكدًا اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع خسائر بشرية أو أضرار عرضية بين المدنيين.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بتعرض شركة النفط في منطقة الصباحة بالعاصمة صنعاء لغارات جوية، كما تحدثت عن قصف مدفعي استهدف مناطق في مديرية شدا بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، وغارات جوية على منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وردا على الضربات، توعّد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، بالرد على أي استهداف للعاصمة صنعاء، محذرًا من أن الرد سيكون "قاسيا ومؤلما" في الرياض. كما دعا الموظفين والمواطنين الموجودين بالقرب من منشآت أرامكو إلى إخلائها، وجدد تحذيراته لشركات الطيران بشأن الأجواء والمطارات التي سبق أن أعلنها.

وفي ظل تصاعد التوترات، دعت السفارة الأميركية في السعودية المواطنين الأميركيين إلى إعادة النظر في السفر إلى المملكة، محذرة من مخاطر استهداف المصالح الأميركية.