مصر: مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين إثر انهيار مبنى سكني بالقاهرة

لقي 4 أشخاص مصرعهم على الأقل بعد انهيار مبنى سكني قديم في منطقة حدائق القبة في القاهرة، وقال الدفاع المدني إن بين القتلى طفلان وسيدة، وإن البحث مستمر عن مصابين آخرين محتملين تحت الركام.

أعلنت الحماية المدنية المصرية وفاة أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، والبحث عن مفقودين إثر انهيار مبني سكني في القاهرة ليل الثلاثاء - الأربعاء.

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وقالت الحماية المدنية في بيان صحافي إنها تمكنت من استخراج جثامين طفلين وسيدة وشخص آخر من أسفل أنقاض العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة، كما جرى نقل ثمانية مصابين، بينهم طفل، إلى المستشفى للعلاج وتولت النيابة التحقيق.

وأضافت أنها تواصل البحث عن أشخاص مفقودين تحت ركام العقار وسط استمرار عمليات رفع الأنقاض، مشيرة إلى أن غرفة العمليات تلقت بلاغا الليلة الماضية بانهيار أحد العقارات القديمة بمنطقة حدائق القبة، وتبين أن العقار مبني منذ خمسينيات القرن الماضي، ويتكون من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والقيادات الأمنية، إلى جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات رفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.