التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض وتدمير مسيّرة بالمنطقة الشرقية

أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض مسيّرة متجهة للشرقية، عقب تدمير ثلاث مسيّرات وصاروخ "كروز"، وسط تصعيد عسكري منذ تموز، وتأكيد رسمي بمقتل 19 شخصا وإصابة 364 آخرين جراء هجمات حوثية استهدفت مطارات سعودية، بينها مطار الرياض، منذ أكتوبر.

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية في السعودية، في أحدث إعلان عن التصدي لهجمات جوية تستهدف البلاد.

جاء ذلك في بيان مقتضب للناطق باسم التحالف، تركي المالكي، نشره عبر منصة "إكس".

وقال المالكي إن قوات التحالف اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية، من دون تحديد الجهة التي أطلقتها أو موقع اعتراضها.

وأعلن التحالف، أمس الخميس، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة في محافظة خميس مشيط والمنطقتين الجنوبية والشرقية، بالإضافة إلى صاروخ مجنّح من طراز "كروز" في منطقة المدينة المنورة.

وفي مؤتمر صحافي عقده الخميس، أعلن المالكي مقتل 19 شخصًا وإصابة 364 آخرين جراء هجمات نسبها إلى الحوثيين واستهدفت مطارات سعودية، بينها مطارا الملك خالد الدولي في الرياض وأبها بمنطقة عسير.

وذكر أن مطار الملك خالد الدولي تعّرض لـ20 هجومًا منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أسفرت خلال الفترة من 7 إلى 11 من الشهر ذاته عن مقتل 17 شخصًا وإصابة 333 آخرين.

وأضاف أن الهجوم على مطار أبها أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين، فيما أصيب 3 أشخاص جراء هجوم استهدف مطار الملك عبد الله الدولي في منطقة جازان، وفق معطيات التحالف.

وبحسب مصادر سعودية، تعرضت 5 مطارات، بينها مطار الملك خالد الدولي في الرياض، لهجمات منذ 5 تشرين الأول/ أكتوبر، أسفرت عن قتلى وجرحى وأضرار مادية، فضلا عن اضطرابات في حركة الطيران.

وتأتي هذه التطورات ضمن تصعيد عسكري متواصل منذ تموز/ يوليو الماضي، وفق ما أعلنته السعودية والتحالف، بعد فترة من الهدوء النسبي في اليمن ارتبطت بهدنة بدأت في نيسان/ أبريل 2022.