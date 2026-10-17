السودان: عشرات القتلى والجرحى في قصف على نيالا بدارفور

منذ نيسان/ أبريل 2023، يشهد السودان حربًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح ولجوء الملايين.

قُتل 30 شخصًا وأصيب 47 آخرون، الجمعة، جراء ضربة بطائرة مسيّرة استهدفت سوقًا للمواشي في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي السودان، وفق مصدر طبي، فيما أعلن الجيش السوداني تنفيذ غارات جوية على مراكز قيادة وتمركزات لقوات الدعم السريع في المدينة.

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واتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بقصف السوق، فيما قال تحالف "السودان التأسيسي" (تأسيس)، المتحالف معها، إن الضحايا بينهم 17 امرأة وخمسة أطفال.

وفي المقابل، أعلن الجيش السوداني، في بيان الجمعة، أن قواته الجوية نفذت ضربات مركزة على مراكز قيادة وتمركزات لقوات الدعم السريع في نيالا، مؤكدًا أنها أسفرت عن مقتل عشرات من عناصرها وتدمير مراكز قيادة تابعة لها.

وتعد نيالا مركزًا رئيسيًا لقيادة قوات الدعم السريع، ومقرًا للإدارة الموازية التي أعلنها تحالف "تأسيس" في المناطق الخاضعة لسيطرته.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد العمليات العسكرية في إقليمَي دارفور وكردفان، حيث يسعى الجيش السوداني إلى استهداف مواقع الدعم السريع وخطوط إمدادها، فيما تتواصل المواجهات بين الطرفين على عدة جبهات.

ومنذ نيسان/ أبريل 2023، يشهد السودان حربًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح ولجوء الملايين، وسط أزمة إنسانية متفاقمة.