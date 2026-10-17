قتيل وجرحى جراء انفجار في مقر للحشد الشعبي في بغداد

أسفر انفجار وقع في مخزن للعتاد داخل مقر تابع لهيئة "الحشد الشعبي" في بغداد، عن مقتل عنصر وإصابة آخرين بجروح.

قتل عنصر من قوات هيئة "الحشد الشعبي" وأصيب آخرون، السبت، جراء انفجار وقع في مخزن للعتاد داخل أحد مقار الحشد في العاصمة العراقية بغداد.

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وذكر مصدران ​أمني وطبي، أن ‌انفجارا وقع في مقر لقوات "​الحشد الشعبي" في ​بغداد، وأسفر عن ⁠مقتل أحد أفرادها ​وإصابة 4 آخرين.

وأعلنت هيئة "الحشد الشعبي" وقوع انفجار في مخزن للعتاد داخل أحد مقارّها، من دون تحديد سببه، في وقت أفاد سكان بسماع دوي قوي وتصاعد دخان.

وأوردت الهيئة في بيان "انفجار كدس من العتاد التالف داخل مقر للحشد الشعبي شرقي القناة في بغداد، دون تسجيل أضرار بشرية حتى الآن".

وخلال الأسابيع الأولى من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي امتدت تداعياتها إلى العراق، تعرّضت مقارّ للحشد الشعبي لضربات نسبت إلى الولايات المتحدة.

في المقابل، بات مألوفا اندلاع حرائق ووقوع انفجارات في قواعد ومستودعات للأسلحة في العراق، من دون الإعلان عن أسبابها في الكثير من الأحيان.

وتشكّلت هيئة "الحشد الشعبي" في عام 2014 من مجموعات عراقية مسلحة لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، وأصبحت لاحقا جزءا من المؤسسة العسكرية. لكنها تضمّ كذلك ألوية تابعة لفصائل حليفة لطهران تتحرّك بشكل مستقل، وتبنّت هجمات على مصالح أميركية في العراق والمنطقة، لا سيّما خلال الحرب في المنطقة.

وسبق للولايات المتحدة أن استهدفت مقرات لهذه الفصائل خلال الحرب الأخيرة وفي الأعوام المنصرمة.