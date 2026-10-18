مقتل فردي طاقم مروحية سعودية تحطمت في نجران

تتواصل المواجهات على عدة جبهات في اليمن بالتزامن مع تصعيد الهجمات والاتهامات المتبادلة بين الحوثيين والتحالف بقيادة السعودية، وسط خسائر بشرية في صفوف القوات اليمنية واعتراض صواريخ ومسيّرات، فيما تضاربت الروايات بشأن سقوط مروحية قرب نجران.

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، الأحد، تحطم مروحية سعودية من طراز "إيه إتش-6 آي" في منطقة نجران، نتيجة خلل فني، ما أدى إلى مقتل فردي طاقمها.

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وأوضح أن الحادث وقع في منطقة تقع ضمن نطاق مسؤولية وزارة الحرس الوطني السعودي.

في المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، يحيى سريع، أن قوات الجماعة أسقطت مروحية سعودية من طراز "أباتشي" قرب نجران، مدعيا أنها كانت تنفذ عمليات باتجاه مواقع حوثية على الحدود.

ورد المالكي على تصريحات سريع بنشر صورة لمروحيات أباتشي، قائلا إن إحداها ستدخل الميدان قريبا، في رد بدا ساخرا من إعلان الحوثيين.

وفي تطورات ميدانية أخرى، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ كمين لعناصر حوثية في منطقة المقضى بالأقروض، جنوبي تعز، أسفر عن سقوط 12 قتيلا وجريحا، من دون تسجيل خسائر في صفوفها.

كما أفادت وكالة الأناضول بمقتل ثمانية جنود من الجيش اليمني في محافظة لحج، جنوبي البلاد، وسط استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين.

من جانبه، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الجماعة أسقطت طائرة استطلاع مسلحة سعودية في أجواء محافظة حجة.

وفي سياق متصل، أعلن التحالف اعتراض وتدمير أربعة صواريخ وأربع طائرات مسيّرة استهدفت الرياض والمناطق الشرقية والجنوبية، بالتزامن مع استهداف منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة.