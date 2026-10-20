شركات طيران دولية تلغي رحلاتها إلى السعودية بسبب استهداف مطار الرياض

تواصل شركات طيران دولية تعليق رحلاتها إلى السعودية ودول مجاورة أو تأجيل استئنافها، عقب الهجمات الحوثية على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وسط قيود على الرحلات وإجراءات احترازية تؤثر في حركة الطيران بالمنطقة.

أدت هجمات الحوثيين على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض، إلى اتخاذ عدة شركات طيران دولية إجراءات تشمل إلغاء رحلات إلى السعودية ودول مجاورة أو تأجيلها.

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وعلى رغم أن السلطات السعودية أعادت فتح المطار السبت الماضي، تواصل شركات الطيران احتياجها إلى الحصول على إذن من هيئة الطيران المدني السعودية لأي رحلات مغادرة أو هبوط.

وفي ما يلي قائمة بشركات الطيران التي اتخذت إجراءات:

"إير فرانس-كيه.إل.إم"

مددت ​المجموعة الفرنسية الهولندية تعليقا سابقا لرحلاتها من العاصمة السعودية وإليها حتى نهاية يوم ​السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، فيما يظل تعليق الرحلات إلى دبي ساريا ⁠حتى نهاية يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر.

"إير إنديا"

مددت شركة الطيران الهندية تعليق رحلاتها ​من الرياض والدمام وجدة وإليها حتى 24 تشرين الأول/ أكتوبر.

"أكاسا إير"

علقت شركة الطيران الاقتصادية ​ومقرها مومباي، رحلاتها من جدة والرياض وإليهما حتى 27 تشرين الأول/ أكتوبر.

"كاثاي باسيفيك"

أرجأت شركة الطيران في هونغ كونغ استئناف رحلاتها على مساري هونغ كونغ-دبي، وهونغ كونغ-الرياض حتى 31 كانون الثاني/ يناير 2027.

"دلتا"

ستؤجل شركة الطيران الأميركية رحلاتها المجدولة من ​أتلانتا إلى الرياض حتى آذار/ مارس 2027. كذلك أصدرت إعفاء للسفر يسمح للمسافرين بإلغاء رحلاتهم المتجهة إلى الرياض أو القادمة منها أو العابرة بها، في الفترة من 23 تشرين ‌الأول/ أكتوبر ⁠إلى 27 آذار/ مارس.

"الاتحاد للطيران"

ألغت شركة الطيران المستقرة في أبوظبي جميع رحلاتها بين أبوظبي والرياض، وبين أبوظبي والدمام حتى 24 تشرين الأول/ أكتوبر، كذلك ألغت أربع رحلات بين أبوظبي وجدة حتى 24 تشرين الأول/ أكتوبر.

طيران الخليج

ألغت الناقلة الوطنية للبحرين رحلاتها من الرياض ​وإليها من 12 تشرين الأول/ أكتوبر إلى ⁠17 من الشهر نفسه، وظلت الرحلات معلقة حتى 20 تشرين الأول/ أكتوبر.

"إنديغو"

مددت أكبر شركة طيران في الهند إلغاء رحلاتها على المسارات المتجهة ​إلى الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة، والقادمة من هذه المدن حتى 24 ​تشرين الأول/ أكتوبر.

"لوفتهانزا"

ألغت ⁠شركات الطيران التابعة للمجموعة الألمانية جميع الرحلات من الرياض وإليها حتى 18 تشرين الثاني/ نوفمبر.

الخطوط الجوية الماليزية

استأنفت شركة الطيران الوطنية، ومقرها كوالالمبور، الرحلات المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة، والقادمة منهما في 18 تشرين الأول/ أكتوبر.

الخطوط الجوية ​الفلبينية

مددت الناقلة الوطنية للفلبين تعليق رحلاتها من الرياض وإليها ​حتى 29 تشرين الثاني/ نوفمبر.

الخطوط الجوية القطرية

علقت شركة الطيران القطرية مؤقتا رحلاتها من الرياض والدمام وإليهما.