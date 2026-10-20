هجمات الحوثيين تعرقل الطموحات الاقتصادية للسعودية

أدت هجمات الحوثيين على السعودية تستهدف البنية التحتية النفطية والمطارات إلى تعليق العمليات في مطارات ومقتل مدنيين وإلغاء فعاليات كبرى في العاصمة الرياض، بينها "دافوس الصحراء" الذي يُعد ركيزة أساسية في مساعي المملكة لتنويع اقتصادها.

من مدينة الظهران التي يقع فيها مقر شركة "أرامكو" المستهدفة بهجمات الحوثيين (Gettyimages)

تُلقي هجمات الحوثيين في اليمن على السعودية بظلالها على خطط المملكة الطموحة لإعادة هيكلة اقتصادها واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إذ أدت إلى تعليق العمليات في مطارات ومقتل مدنيين وإلغاء فعاليات كبرى في العاصمة.

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قبل عقد أطلق الحاكم الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مبادرته الجريئة "رؤية 2030"، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيدا من الاعتماد على النفط، وتحويل المملكة إلى مركز للسياحة والفعاليات الدولية والشركات المتعددة الجنسيات.

وبعد تلقي الخطة ضربة جراء هجمات إيران على حلفاء الولايات المتحدة في الخليج خلال الحرب الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط، تواجه الآن عقبة وجودية تتمثل في هجمات غير مسبوقة يشنها الحوثيون، تستهدف خصوصا البنية التحتية النفطية والمطارات.

ويقول المحلل في المعهد الملكي للخدمات المتحدة إتش إيه هيلير، "لا أستطيع أن أستحضر فترة واجه فيها محمد بن سلمان تحديات أكبر من تلك التي يواجهها اليوم".

ويضيف أن ولي العهد "يواجه الإيرانيين على جانب من البلاد، وهو أمر بالغ الصعوبة والتعقيد، وفي الوقت ذاته يواجه الحوثيين المتحالفين مع الإيرانيين على الجانب الآخر".

وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر، أسفر هجوم نفذه الحوثيون ضد مطار الرياض عن مقتل 13 شخص وإصابة أكثر من 300 آخرين، في أعنف هجوم على أراضي المملكة منذ أكثر من عقد، ولا يزال المطار مغلقا منذ ذلك الحين.

"منطقة نزاع نشط"

وقالت مستشارة للحكومة السعودية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن "الخطر الأكبر يكمن في أن تبدأ مجالس الإدارة في اعتبار المملكة العربية السعودية جزءا من منطقة نزاع نشط".

وأضافت "إذا ترسخت هذه النظرة في نماذج تقييم المخاطر وأقساط التأمين، فسيستغرق تجاوز هذه التداعيات سنوات طويلة".

وأُلغي عدد من الفعاليات الكبرى، أبرزها مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المعروف بـ"دافوس الصحراء"، والذي يُعد ركيزة أساسية في مساعي المملكة لتنويع اقتصادها.

وزاد الغموض من الضغوط على "رؤية 2030" التي يتبناها ولي العهد، إذ تم تقليص العديد من المشاريع الضخمة، وعلى رأسها مدينة "نيوم" المستقبلية فائقة التطور.

وفي الرياض، طلبت إدارة برج "مركز المملكة"، المعلم البارز في العاصمة، من مستأجري مكاتبه، ومن بينهم صندوق النقد الدولي، العمل من بُعد حتى إشعار آخر.

علاوة على ذلك، يتوقع صندوق النقد وفقا لأحدث تقديراته، انكماش اقتصاد المملكة، أكبر مُصدّر للنفط الخام في العالم، بنسبة 3,3% بعدما توقع في تموز/ يوليو نموا بنسبة 1,7%.

وتواجه المملكة واقعا جديدا لم تعد فيه الحماية الأميركية مضمونة، إذ يبدو الرئيس دونالد ترامب مترددا في تقديم الدعم في ما يتعلق باليمن، في وقت يستعد لخوض انتخابات التجديد النصفي.

ويقول الباحث في مركز الدراسات الدولية التابع لمعهد العلوم السياسية في باريس لوران بونفوا، إن "المملكة العربية السعودية تجد نفسها في وضع دقيق أمام هجمات الحوثيين، وفي ظل التردد الأميركي".

ويضيف "يبدو أن ترامب يرفض في الوقت الراهن الالتزام بتقديم الدعم العسكري المطلوب".

مخاوف المستثمرين

و"حصلت الرياض على دعم من عدد من حلفائها، من بينهم فرنسا وبريطانيا وتركيا وباكستان، للمساعدة في الحد من التهديد الذي يشكّله الحوثيون" وفق محلل شؤون الشرق الأوسط في شركة فيريسك ميبلكروفت توربيورن سولتفيت.

ويضيف "لكن الجميع يُبدون ترددا في تجاوز التدابير الدفاعية، وليس لديهم أي رغبة في إرسال قوات برية إلى اليمن".

ومن جانبهم، يعتمد الحوثيون على ترسانة ضخمة من الأسلحة التي راكموها على مدى سنوات بدعم إيراني.

في تموز/ يوليو، انهارت هدنة أُبرمت عام 2022 بين الحوثيين والحكومة اليمنية، بعدما اتهم الحوثيون الرياض بقصف مطار صنعاء للحؤول دون هبوط طائرة إيرانية فيه، قبل أن يعلنوا فرض حصار بحري على المملكة ردا على ما يعتبرونه حصارا لمناطق سيطرتهم، ويستأنفوا استهداف ناقلاتها ومنشآتها النفطية.

ويمتلك الحوثيون عددا كبيرا من الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة، ويسيطرون على مضيق باب المندب الذي يؤدي إلى قناة السويس.

وبعد اتباع سياسة قائمة على "استعراض القوة والنفوذ الإقليمي" في 2019، غيّرت الرياض نهجها مع وصول الوضع في اليمن إلى طريق مسدود، وركزت بدلا من ذلك على أهداف اقتصادية؛ وفق بونفوا.

ويقول علي الشهابي، وهو محلل سعودي مقرب من الحكومة السعودية، إن المملكة "واجهت تحديات متكررة على مدى عقود".

وأضاف "لقد تجاوزت المملكة كل أزمة واجهتها، وستتجاوز هذه الأزمة أيضا. فهي تتمتع بالمرونة والقدرة على الصمود، كما يمكنها الاستفادة من سلاسل التوريد العالمية وشبكة واسعة من التحالفات".

وتابع "في نهاية المطاف، لا يملك الحوثيون سوى إيران، وإيران نفسها تواجه ضغوطا شديدة".

لكن سولتفيت يرى أن هذه المخاطر تسبق النزاع الحالي ويقول "لطالما كان تبديد مخاوف المستثمرين بشأن المخاطر الجيوسياسية تحديا مستمرا للرياض، بدءا من الهجمات التي استهدفت قلب قطاع الطاقة السعودي قبيل الطرح العام الأولي لشركة أرامكو في 2019، وصولا إلى اندلاع النزاع الإقليمي هذا العام".

ورأى أن "وسط غياب أي حل في الأفق لهذا الصراع، سيظل التهديد الذي تشكله الطائرات المسيرة والصواريخ، القادمة من جهات وأطراف متعددة، مصدر قلق دائم للمستثمرين".