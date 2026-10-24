الأردن يشدد الإجراءات الأمنية ويواصل ملاحقة منفذي هجوم كنيسة الكرك

عُززت الإجراءات الأمنية حول السفارات والمراكز التجارية ومواقع أخرى في الأردن، مع استمرار البحث عن منفذي هجوم استهدف مشيّعين في كنيسة بمحافظة الكرك، الجمعة، وأسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين.

شددت السلطات الأردنية الإجراءات الأمنية حول السفارات والمراكز التجارية ومواقع أخرى في البلاد، مع استمرار ملاحقة منفذي الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك، الجمعة، وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 40 آخرين.

وقالت السفارة الأميركية في عمّان، وفق ما نقلته وكالة رويترز صباح السبت، إن الإجراءات الأمنية عُززت في عدد من المواقع في أنحاء الأردن، عقب الهجوم الإرهابي.

ووقع الهجوم خلال مراسم تشييع جنازة في كنيسة للروم الأرثوذكس بقرية حمود في محافظة الكرك، حيث أطلق مسلحون النار على المشاركين.

وأفادت السلطات بأن البحث عن المهاجمين لا يزال مستمرًا، وأنه من المبكر تحديد ما إذا كانت تربطهم صلات بجماعات داخل الأردن أو خارجه. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأظهرت مشاهد صورتها الوكالة، السبت، دوريات للشرطة في محيط الكنيسة، في إطار الإجراءات الأمنية التي أعقبت الهجوم.