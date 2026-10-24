الرياض: انفجاران وتحذيرات جوية إثر إطلاق صاروخ حوثي

سماع دوي انفجارين قويين في العاصمة السعودية خلال الساعات الأولى من صباح السبت، بعد دقائق من توجيه الدفاع المدني تحذيرًا إلى السكان بشأن تهديد جوي.

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية، فجر السبت، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي اليمنية باتجاه العاصمة الرياض، فيما سُمع دوي انفجارين قويين في المدينة، وسط استمرار الهجمات التي تستهدف المملكة منذ أسابيع.

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وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، عبر منصة "إكس"، إن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض.

وأفاد صحافي في وكالة "فرانس برس" بسماع دوي انفجارين قويين في العاصمة السعودية خلال الساعات الأولى من صباح السبت، بعد دقائق من توجيه الدفاع المدني تحذيرًا إلى السكان بشأن تهديد جوي.

ودعا التحذير السكان إلى البقاء في المنازل أو الأماكن الآمنة والابتعاد عن النوافذ والأبواب، قبل الإعلان عن زوال الخطر بعد نحو عشر دقائق.

كما أصدر الدفاع المدني تحذيرات مماثلة في وادي الدواسر جنوبي العاصمة، ونجران جنوبي المملكة.

وكان التحالف قد أعلن، في وقت سابق السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية من السعودية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون على المملكة منذ نحو ثلاثة أسابيع، وشملت استهداف منشآت حيوية ومطارات.

وكان مطار الملك خالد الدولي في الرياض قد تعرض لهجوم في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة المئات، في واحدة من أعنف الهجمات التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.

وتشهد اليمن منذ تموز/ يوليو الماضي تجددًا للمعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من السعودية، بعد سنوات من التهدئة النسبية، بالتزامن مع اتساع نطاق المواجهة الإقليمية المرتبطة بالحرب مع إيران.