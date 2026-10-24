جنوب لبنان: اعتداءات إسرائيلية متواصلة وسط تعثر التفاهمات

استمرار التباين بين الطرفين بشأن تنفيذ الالتزامات المتبادلة، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي لا تزال قواته تتمركز فيها، وترتيبات انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.

(جنود من القوة الأممية في جنوب لبنان/ Gettyimages)

تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، الجمعة، مع شن غارات جوية وتنفيذ قصف مدفعي وتفجيرات في عدد من المناطق الحدودية، بالتزامن مع استمرار التعثر في تنفيذ التفاهمات الأمنية، رغم استئناف الاتصالات العسكرية بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية.

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على محيط تلة علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا، جنوبي لبنان. كما تعرضت أطراف بلدة زوطر الشرقية لقصف مدفعي متقطع، فيما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية قرب بلدة كفرشوبا، بحسب الوكالة.

وفي السياق، بحسب تقارير لبنانية، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرًا في المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وكفرتبنيت، فيما سُجل اندلاع حرائق في أحراج بلدة القنطرة باتجاه منطقة السلوقي، وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية على امتداد المناطق الحدودية.

وشهدت أجواء مناطق لبنانية عدة، بينها بيروت وصور ومحيطهما، تحليقًا مكثفًا للطائرات المسيّرة الإسرائيلية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلافات بشأن تنفيذ التفاهمات الأمنية بين لبنان وإسرائيل، ولا سيما ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من المناطق اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني والترتيبات الأمنية في الجنوب.

وفي هذا السياق، عُقدت خلال الأسبوع الجاري اجتماعات عسكرية تقنية بين ممثلين عن لبنان وإسرائيل في ولاية فلوريدا الأميركية، برعاية واشنطن، لبحث آليات تنفيذ التفاهمات والترتيبات الأمنية. ولم تُعلن نتائج نهائية لهذه الاجتماعات، في ظل استمرار التباين بين الطرفين بشأن تنفيذ الالتزامات المتبادلة، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي لا تزال قواته تتمركز فيها، وترتيبات انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.