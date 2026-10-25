الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض وقاعدة جوية وأخرى بحرية جنوبي السعودية

قال الحوثيون إنهم استهدفوا مطار الرياض وقاعدتين جوية وبحرية جنوبي السعودية بـ"عشرات الصواريخ الباليستية"، فيما أعلن التحالف السعودي اعتراض صواريخ ومقذوفات، وأدى التصعيد إلى إلغاء رحلات جوية وتأجيل مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي، وعدم إقامة رالي دكار 2027 بالسعودية.

أعلن الحوثيون الأحد أنهم استهدفوا بـ"عشرات الصواريخ الباليستية" قاعدة جوية وقاعدة بحرية في جنوبي السعودية، إضافة إلى مطار الرياض الذي سجّل الأحد هبوط وإقلاع طائرات بحسب موقعه الإلكتروني.

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وجاء الإعلان عن استئناف حركة الملاحة في مطار الرياض فيما دوّت انفجارات صباح الأحد في العاصمة السعودية، بعدما تلقى السكان رسائل تحذيرية عبر الهواتف تنبّههم إلى "تهديد جوي" وتدعوهم إلى الاحتماء.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة نفذت "ثلاث عمليات نوعية بعشرات الصواريخ الباليستية" على مطار الرياض وقاعدة خالد الجوية في خميس مشيط، والقاعدة البحرية الجنوبية لقوات حرس الحدود في جيزان حيث "كانت الإصابة دقيقة... وخلفت قتلى وجرحى من جنود وضباط العدو السعودي".

ويعدّ إغلاق مطار الرياض على خلفية استهداف الحوثيين له عدة مرات ووقوع قتلى ضربة كبيرة للمملكة، إذ أُلغي مؤتمر استثماري كبير وفعاليات أخرى، واضطرّ السكان إلى البحث عن بدائل للسفر.

وأظهر الموقع الإلكتروني للمطار عدة رحلات داخلية ودولية على جدول يوم الأحد، ورحلات آتية من دبي وباريس والقاهرة.

وفي هذا السياق أظهر موقع "فلايت رادار" لتتبع الرحلات الجوية مغادرة عدد قليل من الطائرات، وإلغاء عدد كبير من الرحلات.

وأعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، السبت، أن رالي دكار السعودية 2027 المقرر إقامته بين 1 و15 كانون الثاني/ يناير، لن يُقام في المملكة العربية السعودية، على خلفية التطورات الأخيرة في المنطقة.

كما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأحد تأجيل مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي التي كانت مقررة الإثنين في الرياض، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وقالت مصادر في نادي الوصل عن سبب تأجيل المباراة، إن ذلك حدث إذ "تعذّرت مغادرة بعثة الوصل إلى الرياض لعدم وجود رحلات سفر من الإمارات، بسبب إلغاء شركات الطيران الوطنية رحلاتها إلى السعودية".

وصعّد الحوثيون هجماتهم على السعودية هذا الشهر، وشملت ضربات على مطار الرياض، أسفرت إحداها عن مقتل 13 شخصا وإصابة مئات آخرين في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، في أعنف هجوم على أراضي المملكة منذ أكثر من عقد. ودفع ذلك السلطات إلى إغلاق المطار موقتا.

وإجمالا، قُتل 22 شخصا في هجمات على المطارات السعودية منذ مطلع الشهر الجاري.

وجدّد سريع الأحد تحذيره لـ"شركات الملاحة الجوية العالمية والإقليمية والموظفين والمسافرين من السفر" عبر مطار الرياض "لأنه غير آمن، وكذلك الأجواء السعودية عدا الأجواء المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة".

"الدنيا تهتزّ"

وكانت السعودية اتهمت الحوثيين الأحد بشن هجمات جديدة على مناطق في الجنوب.

وخلال النهار، أطلقت السلطات السعودية تحذيرات من عدة هجمات محتملة في محافظات خميس مشيط وتنومة والنماص والطائف ومدينة أبها ومنطقة جيزان. وأعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض ما لا يقلّ عن عشرة صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وأعلن التحالف كذلك اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، وصاروخ كروز أطلقوه باتجاه خميس مشيط.

وقال شاهد في خميس مشيط لوكالة فرانس برس "أكثر من سبعة صواريخ مرت (فوقنا) اليوم في خميس مشيط والانفجارات شديدة جدا، والدنيا تهتز... نسأل الله السلامة".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم الدفاع المدني قوله إن اعتراض صاروخين باليستيين وتدميرهما فوق محافظتَي خميس مشيط وأحد رفيدة، أسفرا عن "إصابة مواطن ومقيم من جنسية آسيوية"، إضافة إلى "أضرار مادية في ثلاثة مبان سكنية وسبع مركبات".

وأظهرت إحدى الصور التي أرفقتها الوكالة بالتصريح تعرض الجزء العلوي لأحد المباني لتدمير جزئي، فيما أظهرت أخرى نوافذ زجاجية ضخمة محطّمة وشظايا زجاجية متناثرة.

واتهم سريع السعودية الأحد بأنها شنت "خلال الـ24 ساعة الماضية، 56 غارة جوية وصاروخا استهدفت بها الأعيان المدنية في محافظات حجة ولحج وعمران وصعدة والجوف وتعز وإب من خلال طائرات ’إف-15’ و’تايفون’ أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والعدوان الصاروخي من نجران".

وفي الرياض، أكّد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأحد خلال اجتماع مع ولي العهد السعودي، محمّد بن سلمان، أن أثينا "تستجيب إيجابا لطلب المملكة بالإبقاء على منظومة ’باتريوت’ في المملكة العربية السعودية في ظل هذه الظروف الصعبة".