هجمات حوثية تستهدف مطارات ومنشآت سعودية

صعد الحوثيون تهديداتهم للسعودية، محذرين من استخدام مطار الملك خالد في الرياض، بالتزامن مع إعلانهم شن هجمات على مطارات ومنشآت نفطية وعسكرية، فيما أكد التحالف السعودي اعتراض صاروخين باليستيين وسط استمرار المواجهات واتساعها إلى جنوب اليمن.

جدد الحوثيون في اليمن، الأحد، تحذيرهم من استخدام مطار الملك خالد الدولي في الرياض، معتبرين أنه "هدف عسكري"، وذلك بعد إعلان المطار استئناف عملياته وتخصيص صالتين للرحلات الداخلية والدولية، عقب تعليق العمل فيه إثر هجوم سابق.

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وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن مطار الملك خالد لا يزال ضمن أهدافها، محذرا شركات الطيران والموظفين والمسافرين من استخدامه، ومحملا السلطات السعودية مسؤولية أي تداعيات قد تنجم عن إعادة تشغيله. وأكد أن الجماعة ستواصل عملياتها باتجاه المطار.

وجاء التحذير بعد إعلان إدارة المطار تخصيص الصالة الأولى للرحلات الداخلية، والثانية للرحلات الدولية التي تسيرها الناقلات الوطنية، اعتبارا من الأحد، وذلك عقب تعليق العمليات في 10 تشرين الأول/أكتوبر، إثر هجوم أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه.

وفي تصعيد مواز، أعلن الحوثيون تنفيذ هجمات استهدفت منشآت نفطية ومطارات وقواعد عسكرية في السعودية، بينها منشأة تابعة لشركة أرامكو في ينبع، ومصفاة رابغ، ومطار الملك فهد في الدمام، ومطار في نجران، وقاعدة جوية في خميس مشيط، إضافة إلى محطات ضخ النفط وخط الأنابيب الممتد من الشرق إلى الغرب.

في المقابل، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية اعتراض صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه الطائف وينبع، فيما أفادت السلطات السعودية بسقوط شظايا صاروخين جرى اعتراضهما في مناطق بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بينها جدة والطائف ورابغ، دون اتضاح ما إذا كانت الهجمات التي أعلن الحوثيون تنفيذها قد أصابت أهدافها.

ونفى الحوثيون استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدين أن عملياتهم تستهدف المنشآت النفطية والقواعد العسكرية، وأنهم يعلنون عنها تباعاً.

وامتد التصعيد إلى جنوب اليمن، إذ قالت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية إن الحوثيين أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه مواقع لخفر السواحل في مدينة عدن، بالتزامن مع اتساع المواجهات بين الجانبين.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد العمليات العسكرية السعودية في اليمن، مع شن غارات على مواقع الحوثيين ودعم هجمات مضادة للقوات الحكومية، وسط اتساع رقعة المواجهة المرتبطة بالتطورات الإقليمية والحرب على إيران.