سلاح الجو الأردني استهدف "تنظيمات إرهابية" جنوبي سورية ردّا على عملية كنيسة حمود في الكرك

نفذ سلاح الجو الأردني غارات جوية باسم "الردع-حمود" دمرت مواقع ومعدات لتنظيمات إرهابية جنوبي سورية ردا على مقتل 9 أشخاص بهجوم كنيسة الكرك، وجاءت الضربات بالتزامن بعد إلقاء القبض على منفذين ثلاثة بعد اشتباك مسلح.

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، الإثنين، تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع لتنظيمات إرهابية جنوبي سورية، ردًا على الهجوم الذي استهدف مشيعين في كنيسة حمود بمحافظة الكرك، الجمعة الماضي.

وقالت القوات المسلحة، في بيان، إن سلاح الجو الملكي نفذ عملية أُطلق عليها اسم "الردع الأردني– حمود"، استهدفت "أوكار التنظيمات الإرهابية في الجنوب السوري".

وأضافت أن العملية جاءت "انتقامًا لضحايا هجوم الكنيسة"، مؤكدة ارتباط منفذي الاعتداء بالتنظيمات المستهدفة.

وبحسب البيان، دمرت المقاتلات الأردنية عددًا من المواقع والآليات، وأسفرت الضربات عن مقتل وإصابة عدد من عناصر تلك التنظيمات.

ولم يحدد البيان أسماء التنظيمات المستهدفة أو مواقعها بالتفصيل، كما لم يعلن حصيلة رقمية للقتلى والجرحى.

وأكدت القوات المسلحة عزمها "اجتثاث جذور التطرف والإرهاب"، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن المواطنين.

ويأتي الإعلان بعد ساعات من اعتقال منفذي هجوم الكرك الثلاثة، إثر اشتباك مسلح أسفر عن إصابتهم جميعًا، دون وقوع إصابات في صفوف القوة الأمنية، وفق مديرية الأمن العام.

وقالت المديرية إن المنفذين تحصنوا في منزل مهجور بمحافظة الكرك، ورفضوا الاستسلام وأطلقوا النار باتجاه القوة، قبل أن تتم السيطرة عليهم وضبط أسلحة وعتاد بحوزتهم.

واستهدف الهجوم، الجمعة، مشيعين عند كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، جنوبي الأردن، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص.

وعقب إعلان اعتقال المنفذين، قال الملك عبد الله الثاني، الاثنين، إن "الإرهابيين لن يفلتوا من العقاب، ولن يفلت أي صاحب فكر يفرق بين الأردني والأردني".