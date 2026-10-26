السعودية وباكستان وتركيا تبحث أمن المنطقة في طهران

تتحرك دول إقليمية لاحتواء التوتر المتصاعد مع إيران، عبر مشاورات أمنية في طهران تهدف إلى تعزيز التنسيق وخفض احتمالات المواجهة العسكرية، بالتزامن مع تعثر الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات مع واشنطن.

أعلن علي باقري كني، نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن العاصمة طهران ستستضيف، الإثنين، اجتماعًا يضم وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، إلى جانب مسؤولين إيرانيين، لبحث التطورات الأمنية الإقليمية.

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وقال باقري كني إن عاصم منير أبلغ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي بقرار مسؤولين من السعودية وباكستان وتركيا التوجه إلى طهران لعقد الاجتماع المشترك.

وأوضح أن الاجتماع يأتي بمبادرة إيرانية، بهدف اتخاذ "خطوة فعالة" نحو بناء منظومة أمن إقليمي قائمة على التعاون الداخلي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلام، مشيرا إلى أن استراتيجية بلاده تقوم على ضمان أمن المنطقة ومواجهة أي تدخل أو نفوذ أجنبي.

من جانبه، أعلن وكيل وزارة الخارجية السعودية أن الاجتماع سيجمع مسؤولين إيرانيين ووفدا من دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك، موضحا أن الزيارة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد بين أطراف الأزمة، والتأكيد على الدور المحوري لهذه الدول في دعم أمن المنطقة واستقرارها.

ويأتي الاجتماع في ظل تصاعد المخاوف من تجدد المواجهة العسكرية مع إيران خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع استمرار جهود الوساطة الرامية إلى إحياء المسار التفاوضي.

وفي هذا السياق، يواصل الجانبان الإيراني والأميركي التلويح بخياراتهما العسكرية، بالتوازي مع الحديث عن إمكانية استئناف المفاوضات، وسط تمسك كل طرف بشروطه، ما يزيد من أهمية التحركات الإقليمية الرامية إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة.