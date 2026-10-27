السعودية تعترض صواريخ ومسيرات حوثية

تعكس التطورات اتساع المخاوف من تداعيات التصعيد العسكري على أمن المنطقة والملاحة الجوية والبحرية، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من انعكاسات المواجهة على حركة السفر والاستقرار الإقليمي.

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الثلاثاء، اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية، وأربع طائرات مسيرة استهدفت المنطقة الجنوبية من المملكة، في ظل تصاعد المواجهة بين الرياض والجماعة المدعومة من إيران.

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وأفادت السلطات السعودية بإصدار إنذارات مبكرة للتحذير من خطر محتمل في المنطقة الشرقية ومحافظة الخرج، قبل الإعلان لاحقًا عن زوال الخطر في المنطقتين.

وفي سياق متصل، أصدرت السفارة الأميركية في الرياض تنبيهًا أمنيا دعت فيه المواطنين الأميركيين إلى توخي أقصى درجات الحذر عند استخدام المطارات السعودية، محذرة من احتمال تعرض المطارات لهجمات، أو إغلاق المجال الجوي، أو إلغاء الرحلات الجوية.

كما شددت السفارة على ضرورة التحقق من حالة الرحلات مباشرة مع شركات الطيران وإدارات المطارات، فيما طلب من الموظفين الحكوميين الأميركيين العاملين في السعودية الحصول على إذن خاص من رئيس البعثة قبل استخدام أي مطار داخل المملكة.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد المواجهات بين السعودية والحوثيين، بعد تجدد القتال وتراجع الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022، والتي أسهمت في الحد من الهجمات بين التحالف الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والجماعة التي تسيطر على العاصمة صنعاء.

وتزايدت حدة التوتر عقب سيطرة الحوثيين، وفق المعطيات الواردة، على مناطق استراتيجية بمحاذاة ساحل البحر الأحمر وتقدمهم باتجاه مضيق باب المندب، أحد الممرات البحرية المهمة للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة.