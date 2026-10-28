السودان: أكثر من 100 قتيل جراء غارة على سوق في جنوب دارفور

أكثر من 100 قتيل جراء هجوم بطائرة مسيّرة تابعة للجيش على سوق في مدينة نيالا بجنوب دارفور في السودان، وأكد مصدر في المنظمة أنه "تم دفن غالبية الضحايا في مقبرة جماعية".

ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم بطائرة مسيرة على سوق في مدينة نيالا بجنوب دارفور في السودان، الإثنين، إلى 102 قتيلا، بحسب ما أفادت مجموعة "محامو الطوارئ" التي توثق انتهاكات الحرب الأربعاء.

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وقالت المنظمة "قصفت طائرة مسيرة تابعة للجيش.. سوق تنقونج بحي دوماية في مدينة نيالا بجنوب دارفور ما أسفر عن مقتل 102 من المدنيين وإصابة 113 آخرين"، فيما أكد مصدر في المنظمة أنه "تم دفن غالبية الضحايا في مقبرة جماعية".

وقال حمدان سليمان الذي يسكن حي دوماية في نيالا عبر تطبيق "واتس آب": "فقدت ابني وعمره 19 عاما في ضربة السوق ودفنّاه مع أكثر من 70 آخرين في مكان واحد".

وأفادت زهرة حميدان التي تبيع الطعام في السوق بمقتل البائعة التي عادة ما تجلس بجانبها "هي وثلاث فتيات يعملن معها".

وكان مصدر طبي في مستشفى نيالا قد أفاد الإثنين، بمقتل 21 شخصا في الهجمة الجوية، من دون أن يتمكن من تحديد عدد مقاتلي قوات "الدعم السريع" بينهم.

وتسيطر "الدعم السريع" على ولاية جنوب دارفور وتتخذ نيالا معقلا لها وعاصمة للحكومة التي تدير مناطق سيطرتها والمعروفة باسم "تأسيس".

وأوضح مصدر طبي آخر، أن 21 قتيلا هم من وصلت جثامينهم إلى المستشفى.

وكثيرا ما يدفن السودانيون ذويهم بشكل غير رسمي في أماكن الوفاة أو في الساحات العامة وأمام المنازل، من دون نقلهم إلى المستشفيات.

ويتحارب الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ نيسان/ أبريل 2023، في معارك دامية تسببت في مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين وتدمير البنية التحتية في أنحاء البلاد.

وتسيطر قوات "الدعم السريع" على كامل إقليم دارفور في غرب السودان وأجزاء من جنوبها، بينما يسيطر الجيش على ولايات وسط وشرق البلاد ومن بينها الخرطوم.