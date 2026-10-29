قطر تنفي تدخلها في انتخابات الكنيست وترفض اتهامات سياسيين إسرائيليين

قالت قطر إنها تنفي المزاعم الإسرائيلية بشأن تدخلها في انتخابات الكنيست، وذكرت أنها ترفض الاتهامات التي يروج لها بعض السياسيين الإسرائيليين.

نفت قطر تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية، وذلك إثر مزاعم حول "تمويل خارجي ورشى انتخابية من جانب جهات خارجية" لرفع نسبة التصويت في المجتمع العربي، نسبتها مصادر وتقارير إسرائيلية إلى الدوحة.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن "دولة قطر تنفي تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية، ونرفض الاتهامات التي يروج لها بعض السياسيين الإسرائيليين".

وأضاف "غير معنيين بالتنافس السياسي في إسرائيل، ولن نقبل الزج بنا في خلافاته"، مبينًا أن "الزج باسم قطر يعكس هوسا مفرطا لدى بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية".

وشدد الأنصاري على "أننا لسنا كبش فداء للإخفاقات السياسية لبعض السياسيين في إسرائيل"، مؤكدا أن "حملات التضليل لن تثنينا عن مواصلة دورنا في الوساطة ودعم الشعب الفلسطيني".

وحذر قائلا "لن نصمت إزاء توظيف اسمنا لخدمة أجندات انتخابية أو مكاسب سياسية ضيقة".

ويأتي ذلك إثر مطالبة لجنة الانتخابات المركزية رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، بناء على طلبه، بفتح تحقيق في مزاعم تمويل خارجي لرفع نسبة التصويت في المجتمع العربي ورشى انتخابية للتأثير على نتائج الانتخابات.

ولم يفصح رئيس لجنة الانتخابات المركزية عن هوية الجهة الخارجية التي يزعم الشاباك بتدخلها في الانتخابات والاشتباه بتقديمها رشى انتخابية لأي من الأطراف، فيما نسبتها تقارير إسرائيلية إلى "قطر وتركيا"؛ وفق ما ادعت.

وتنص المزاعم على "تمويل عربي خارجي لحملة تهدف إلى التأثير على الانتخابات في إسرائيل". بالإضافة إلى "ضخ مبالغ كبيرة بهدف رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي بوسائل غير قانونية".