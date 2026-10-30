التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه مكة

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض مسيّرة حوثية استهدفت مكة المكرمة وصاروخ كروز بالمحافظة الغربية، وسط تصعيد مكثف أوقع إصابات بالرياض، بينما نفى المتحدث العسكري للحوثيين تنفيذ أي عمليات بالعمق السعودي اليوم مؤكداً تركيزهم على المنشآت والقواعد العسكرية.

من مطار عدن إثر سقوط صاروخ حوثي (Gettyimages)

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة مكة المكرمة غربي السعودية، وصاروخ مجنح (كروز) باتجاه المنطقة الغربية.

جاء ذلك وفق تدوينتين منفصلتين للناطق باسم التحالف، تركي المالكي، عبر منصة شركة "إكس".

وقال المالكي إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون، باتجاه منطقة مكة المكرمة.

وفي تدوينة أخرى، أفاد باعتراض وتدمير صاروخ مجنح (كروز) أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الغربية، من دون مزيد من التفاصيل.

من جانبه، نفى الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، تنفيذ الحوثيين اليوم الجمعة، أي عملية عسكرية باتجاه العمق السعودي أو استهداف مكة المكرمة.

وقال سريع، في تدوينة عبر "إكس"، إن "قواتنا تؤكد أنها لم تنفذ اليوم أي عملية باتجاه العمق السعودي".

وأضاف أن عمليات الحوثيين "تستهدف منشآت السعودية النفطية وقواعدها العسكرية".

والخميس، أعلن الدفاع المدني السعودي، إصابة مواطن بجروح وتضرر منزل ومركبة، جراء سقوط شظايا صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون واعترضتهما الدفاعات الجوية في العاصمة الرياض.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد حوثي متواصل ضد السعودية، شمل هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على مواقع داخل البلاد.

ومنذ آذار/ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ أيلول/ سبتمبر 2014.