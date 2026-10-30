لبنان: اتهام 13 شخصا بنقل شحنة متفجرات لحزب الله

يواجه 13 شخصا اتهامات لارتباطهم بشحنة متفجرات تابعة لحزب الله، وذلك بجرائم عدة بينها "مخالفة قرارات الحكومة وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة هدفها النيل من سلطة الدولة وهيبتها".

اتهم مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان 13 شخصا، اثنان منهم موقوفان، لارتباطهم بشحنة متفجرات تابعة لحزب الله، ضبطتها الأجهزة الأمنية خلال الشهر الحالي؛ وفق ما أفاد مصدر قضائي الجمعة.

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وأوقفت الأجهزة الأمنية في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر شاحنة محمّلة بـ500 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار أثناء نقلها من شرق البلاد باتجاه بيروت. وأوقفت سائقها وشخصا برفقته. وأقر حزب الله لاحقا بأنّ المتفجرات تعود له.

وقال مصدر قضائي، الجمعة، إن القاضي كلود غانم "ادعى على 12 شخصا ينتمون إلى حزب الله، إضافة الى زوجة أحدهم، في قضية نقل شاحنة المتفجرات"، وذلك بجرائم عدة بينها "مخالفة قرارات الحكومة وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة هدفها النيل من سلطة الدولة وهيبتها".

وبين المدعى عليهم، وفق المصدر، ثمانية أشخاص تم تحديد هوياتهم بالكامل، من ضمنهم الموقوفان وزوجة أحدهما، في حين أن الخمسة الآخرين معروفون بالألقاب العسكرية فقط. وتصل عقوبة المواد المتهمين بها إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.

وأحال غانم المتهمين مع الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان لإجراء التحقيقات وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة بحقهم؛ وفق المصدر.

ويأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة على حزب الله المدعوم من طهران، بعدما قررت الحكومة العام الماضي تحت ضغط أميركي تجريده من سلاحه.

وكان مصدر أمني قد أفاد بعد ضبط الشاحنة في منطقة ضهر البيدر، حيث الطريق الدولي الذي يربط شرق لبنان بالعاصمة، عن أن أحد الموقوفَين "ابن أحد المسؤولين في حزب الله".

ونقلت الشاحنة التي كانت في طريقها باتجاه بيروت، وفق السلطات، 250 كيلوغراما من المتفجرات من نوع "تي أن تي"، و250 كيلوغراما من نوع "سي فور".

وأقرّ حزب الله بعد نحو أسبوع من ضبط الشاحنة بأن المتفجرات تعود له، مطالبا بالإفراج عن الموقوفين وحمولتها.

وقال النائب في حزب الله حسن فضل الله في مؤتمر صحافي في 15 تشرين الأول/ أكتوبر، إن الشاحنة كانت تنقل "قدرات تستخدمها المقاومة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي".

وإثر ذلك، قال مسؤول أميركي لصحافيين طالبا عدم كشف هويته، إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حث الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال اتصال هاتفي "على محاسبة كل من أمر بهذه الشحنة وموّلها وأدارها"، مؤكدا أن "إعادة المتفجرات إلى حزب الله أمر لا يجب أن يكون مطروحا".

ويرفض حزب الله نزع سلاحه تحت عنوان "مقاومة إسرائيل"، كما يعارض المفاوضات المباشرة التي تخوضها السلطات مع إسرائيل برعاية أميركية.