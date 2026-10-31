عدوان إسرائيلي متواصل على جنوب لبنان: غارات وقصف مدفعي وتحليق مكثف للمسيّرات

طالت الهجمات ستة مواقع على الأقل في أقضية النبطية وبنت جبيل ومرجعيون. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت، فيما استهدفت غارة أخرى أطراف بلدة برعشيت.

تواصل إسرائيل، منذ صباح اليوم السبت، هجماتها على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، حيث شنّ طيرانها غارات جوية، ونفذ الجيش تفجيرا وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة، بالتزامن مع تحليق مكثف للمسيّرات. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وطالت الهجمات ستة مواقع على الأقل في أقضية النبطية وبنت جبيل ومرجعيون. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت، فيما استهدفت غارة أخرى أطراف بلدة برعشيت.

وفي قضاء مرجعيون، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة طلوسة، كما أجرى عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة من جهة بلدة الخيام باتجاه الأراضي الزراعية في بلدة إبل السقي. واستهدفت غارة المنطقة الواقعة بين بلدتي عدشيت القصير والطيبة.

وفي ميفدون، انفجرت مسيّرتان إسرائيليتان في منزلين، بعد ظهر اليوم السبت، من دون وقوع إصابات، بحسب الوكالة اللبنانية. كما تعرضت المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون لقصف مدفعي متقطع.

وامتد تحليق المسيّرات الإسرائيلية إلى مدينة صور والبلدات المحيطة بها، وصولا إلى ضفتي نهر الليطاني في منطقة القاسمية، كما تواصل التحليق منذ ساعات الصباح فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتأتي هذه الهجمات بعد اجتماعات عسكرية تقنية عُقدت بين إسرائيل ولبنان يومي 20 و21 تشرين الأول/أكتوبر الجاري في مدينة تامبا الأميركية، من دون إعلان تحقيق تقدم ملموس.