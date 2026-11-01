تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان ومخاوف من عودة الحرب

تأتي هذه التطورات وسط ترقب لاحتمال انخراط حزب الله في أي مواجهة إقليمية جديدة، فيما تشير تقارير إسرائيلية إلى استعدادات لعمليات عسكرية واسعة قد تشمل مدنًا ساحلية ومناطق في عمق لبنان.

يواصل الجيش الإسرائيلي تصعيد عملياته العسكرية في جنوب لبنان، عبر الغارات الجوية والقصف المدفعي وتفجير المنازل عن بُعد، بالتزامن مع شق طرق جبلية لربط مواقعه العسكرية المستحدثة في القطاعين الأوسط والغربي، وسط تصاعد المخاوف اللبنانية من اندلاع جولة ثالثة من الحرب.

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وتتزايد هذه المخاوف رغم تطمينات حزب الله بأنه لن ينخرط في أي مواجهة جديدة قد تندلع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. غير أن الرئيس اللبناني جوزيف عون يبدي قلقًا من احتمال تكرار سيناريو الجولة السابقة، بعدما تلقى تطمينات مماثلة قبل اندلاع الحرب في آذار/مارس الماضي، قبل أن يشارك الحزب فيها.

وعلى المسار السياسي، لا تزال المفاوضات مع إسرائيل متوقفة بسبب الخلاف حول الجهة التي ستتولى التحقق من خلو المناطق المحددة من السلاح.

وأوضح مصدر رسمي لبناني أن بيروت ترفض المقترح الإسرائيلي بتكليف منظمات غير حكومية بهذه المهمة، فيما ترفض تل أبيب اقتراح لبنان إسنادها إلى قوة مراقبي الهدنة العاملة في البلاد منذ عام 1949.

وبحسب ما نقله زوار عن الرئيس عون، فإن رفض الجيش اللبناني فتح قناة اتصال مباشرة مع نظيره الإسرائيلي جاء بتوجيه منه، معتبرا أن الحديث عن تواصل من هذا النوع سابق لأوانه في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية والاعتداء عليها.

وفي موازاة ذلك، تتزايد المخاوف من اتساع المواجهة في حال انضمام حزب الله إلى أي حرب جديدة بين واشنطن وطهران.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن الجيش الإسرائيلي يضع خططا تشمل دورا محوريا للبحرية، في ظل انشغال سلاح الجو بالعمليات ضد إيران، مع التركيز على استهداف مدن الساحل اللبناني، ولا سيما صور وصيدا، إلى جانب النبطية، واحتمال احتلالها، فضلا عن تكثيف القصف على الضاحية الجنوبية لبيروت وفرض حصار بحري على مرفأي بيروت وطرابلس.

ميدانيا، شهدت بلدات عدة في جنوب لبنان تصعيدا إسرائيليا، إذ نفذ الجيش تفجيرا واسعا على أطراف بلدة طلوسة في قضاء مرجعيون، وآخر في أطراف برعشيت بقضاء بنت جبيل، كما شن غارة على البلدة نفسها وأخرى على المنصوري في قضاء صور، ونفذ عملية تفجير في كفرتبنيت بقضاء النبطية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتقدم قوة إسرائيلية نحو أطراف بلدة إبل السقي وتنفيذها عملية تفتيش، فيما تعرضت المنطقة الواقعة بين زوطر الشرقية وميفدون لقصف مدفعي. كما انفجرت طائرتان مسيرتان إسرائيليتان داخل منزلين في ميفدون، من دون تسجيل إصابات.