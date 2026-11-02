جنوب لبنان تحت القصف الإسرائيلي.. تصعيد ميداني وأضرار زراعية تهدد الأمن الغذائي

لا تقتصر تداعيات الحرب على الخسائر الميدانية، إذ تكشف الأضرار الواسعة التي لحقت بالقطاع الزراعي عن تهديد متزايد للأمن الغذائي والاقتصاد المحلي، في ظل تضرر مساحات زراعية واسعة ونفوق أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية.

يواصل الجيش الإسرائيلي تصعيد هجماته على بلدات جنوب لبنان، عبر الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات التفجير، بالتزامن مع استحداث طرق جبلية وعرة لربط مواقعه العسكرية الجديدة في القطاعين الأوسط والغربي، وسط مخاوف لبنانية من اتساع المواجهة وتجدد الحرب بوتيرة أكبر.

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، الإثنين، بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف بلدتي المنصوري ومجدل زون، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه واديي الحجير والسلوقي. كما تعرضت المنطقة المحيطة بنبع إبل السقي لقصف مدفعي عنيف فجرًا، سقطت خلاله أكثر من عشر قذائف.

غارات وتفجيرات وتحليق للمسيرات

وشهدت مناطق عدة في جنوب لبنان، منذ ساعات الفجر، سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدات عدشيت القصير وكفرتبنيت والقصير وعيتا الجبل وفرون، فيما طال القصف المدفعي أطراف بلدات عيتا الجبل وبرعشيت.

كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا في بلدة بني حيان بقضاء مرجعيون، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق الزهراني وإقليم التفاح وشرق صيدا.

وتأتي هذه الهجمات في سياق الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للسيادة اللبنانية برا وجوا، في وقت لم تصدر فيه بيانات رسمية فورية توضح حجم الأضرار أو الإصابات الناجمة عن الاستهدافات الأخيرة.

ترقب لبناني لاحتمال اتساع المواجهة

ويتزامن التصعيد الميداني مع تزايد المخاوف في لبنان من تجدد الحرب بوتيرة أوسع، في حال اندلاع مواجهة جديدة بين إسرائيل وإيران، ولا سيما إذا تدخل حزب الله إلى جانب طهران.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "معاريف" أن البحرية الإسرائيلية تستعد لأداء دور رئيسي في أي مواجهة محتملة في لبنان، في ظل توقع انشغال سلاح الجو بالعمليات ضد إيران، ما قد يدفع الجيش إلى الاعتماد على القوة البحرية لتنفيذ ضربات تمهيدية واستهداف مواقع في عمق الأراضي اللبنانية.

وبحسب الصحيفة، تتضمن الخطط العسكرية الإسرائيلية المحتملة استهداف مدن ساحلية، في مقدمتها صور وصيدا، إلى جانب النبطية، مع احتمال محاولة احتلالها إذا دخل حزب الله في مواجهة مباشرة مع الجيش الإسرائيلي.

كما أشارت إلى استعداد البحرية لتكثيف قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، وفرض حصار بحري على ميناءي بيروت وطرابلس.

أضرار زراعية واسعة وخسائر في الثروة الحيوانية

وفي موازاة التصعيد العسكري، كشف وزير الزراعة اللبناني، نزار الهاني، عن أضرار واسعة لحقت بالقطاع الزراعي جراء الهجمات الإسرائيلية، مشيرا إلى تضرر نحو 22.5% من الأراضي الزراعية في لبنان، بمساحة تقارب 56 ألف هكتار، تتركز غالبيتها في محافظتي الجنوب والنبطية.

وأوضح الهاني، في حديث لوكالة "الأناضول"، أن نحو 52 ألف هكتار من الأراضي المتضررة تقع في الجنوب والنبطية، مقابل أربعة آلاف هكتار في منطقة بعلبك الهرمل، لافتًا إلى أن الأضرار شملت المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية وقطاع تربية النحل.

وأضاف أن الهجمات أدت إلى خسارة أكثر من 30 ألف خلية نحل، ونحو 70% من الثروة الحيوانية في جنوب لبنان، فضلًا عن تضرر نحو 24 ألف هكتار من الأراضي المزروعة بالزيتون، خرج 750 هكتارا منها من الخدمة نتيجة التجريف واقتلاع الأشجار وسرقتها.

وتكتسب هذه الخسائر أهمية إضافية بالنظر إلى الدور الذي يؤديه الجنوب في الإنتاج الزراعي اللبناني، إذ يساهم بنحو 70% من إنتاج الحمضيات و90% من إنتاج الموز في البلاد، ما يهدد الإنتاج المحلي والصادرات الزراعية إلى الدول المجاورة.

الفوسفور الأبيض والغليفوسات يثيران مخاوف بيئية

وفي ما يتعلق بالتلوث البيئي، قال وزير الزراعة إن إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض، إلى جانب رش مناطق حدودية بمبيد الأعشاب "الغليفوسات"، ما يثير مخاوف بشأن انعكاسات هذه الممارسات على التربة والمحاصيل والموارد الزراعية.

وأوضح أن الفحوص التي أُجريت حتى نهاية عام 2025 أظهرت نتائج ضمن حدود وصفها بأنها تحت السيطرة، غير أن تجدد الحرب في آذار/ مارس 2026 واستمرار الاحتلال حالا دون وصول الفرق المختصة إلى عدد من المناطق لإجراء فحوص جديدة.

وحذر الهاني من تداعيات استمرار الحرب على الأمن الغذائي، في ظل اضطراب سلاسل الإمداد والضغوط التي تتعرض لها الأسواق، مشيرا إلى تقديرات أممية سابقة حذرت من احتمال مواجهة نحو 1.2 مليون شخص في لبنان مخاطر تتعلق بتأمين الغذاء.

ولفت إلى أن القطاع الزراعي يساهم بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي للبنان، وترتفع النسبة إلى 13% عند احتساب الصناعات الغذائية المرتبطة به، ما يعكس حجم التداعيات الاقتصادية المحتملة لاستمرار استهداف الأراضي الزراعية ومصادر الإنتاج.

خروقات متواصلة رغم اتفاق وقف إطلاق النار

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية والاحتفاظ بمواقع داخل الأراضي اللبنانية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، قبل أن تتجدد المواجهة في آذار/ مارس 2026.

وبين الغارات والتفجيرات واستحداث المواقع العسكرية، تتسع تداعيات التصعيد لتشمل المناطق السكنية والقطاع الزراعي والموارد البيئية، وسط مخاوف من انتقال المواجهة إلى مرحلة أوسع تزيد من الأعباء الإنسانية والاقتصادية على لبنان.