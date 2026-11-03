الأردن: توجيه 7 تهم مرتبطة بالإرهاب لمنفذي هجوم كنيسة الكرك

وجهت 7 تهم مرتبطة بالإرهاب لثلاثة أردنيين على خلفية هجومهم على كنيسة الكرك الذي أسفر عن 9 قتلى، بموجب القوانين، قد تصل عقوبة الإدانة بـ"القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان" إلى الإعدام.

أعلن النائب العام في محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، توجيه سبع تهم مرتبطة بالإرهاب لثلاثة أردنيين نفذوا هجوما على كنيسة في محافظة الكرك بجنوب المملكة، أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.

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وأعلنت النيابة العامة في بيان إنجاز "كافة الإجراءات التحقيقية (...) في ارتكاب العمل الارهابي" الذي طال كنيسة القديس جاورجيوس في بلدة حمود في 23 تشرين الأول/ أكتوبر، إضافة إلى "استجواب المتهمين بالقضية الذين أقدموا على تنفيذ العمل الإرهابي".

ووجهت للموقوفين الثلاثة سبع تهم أبرزها "القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها لأغراض إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية"؛ بحسب البيان.

وبموجب القوانين، قد تصل عقوبة الإدانة بـ"القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان" إلى الإعدام.

وهاجم المتهمون جنازة في قرية حمود، وأطلقوا النار عشوائيا خارج الكنيسة وداخلها حيث تجمع نحو 200 شخص للمشاركة في مراسم التشييع، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 25 آخرين.

وتوارى المهاجمون عن الأنظار بعد فرارهم من المكان، إلى أن أعلنت السلطات بعد ثلاثة أيام القبض عليهم. وأشارت إلى أنهم شقيقان ونسيبهما، وأنهم أردنيون ويعتنقون "الفكر التكفيري".

وشهدت محافظة الكرك عام 2016 سلسلة هجمات نسبت في معظمها إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وكان أعنفها هجوم استهدف مركزا أمنيا ودوريات شرطة وأسفر عن عشرة قتلى بينهم سبعة عناصر أمن وسائحة في كانون الأول/ ديسمبر.

وقتل بعد ذلك أربعة مسلحين تحصنوا في قلعة الكرك خلال مواجهة مع عناصر الأمن.