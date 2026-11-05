تحذيرات لبنانية من الحرب وإسرائيل تكثف هجماتها بالجنوب

تتزايد المخاوف في لبنان من اتساع المواجهة مع إسرائيل، وسط تحذيرات رسمية من الانجرار إلى حرب جديدة وما قد تخلّفه من تداعيات على البلاد وعلاقاتها العربية، بالتزامن مع تصعيد عسكري إسرائيلي شمل غارات جوية وقصفا مدفعيا طال عددا من البلدات

تتصاعد المخاوف في لبنان من احتمالات تجدد الحرب مع إسرائيل، في ظل تحذيرات رسمية من مخاطر الانجرار إلى مواجهة جديدة، بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي على بلدات ومناطق متفرقة في جنوب البلاد.

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وفي هذا السياق، حذر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، خلال تصريحات أدلى بها من قصر بعبدا، من توريط لبنان مجدداً في ما وصفه بـ"مغامرة عبثية"، في موقف حمل رسالة واضحة إلى حزب الله بشأن تداعيات أي انخراط جديد في حرب محتملة، ومسؤولية الأطراف التي قد تدفع البلاد نحو مواجهة جديدة.

ولم تقتصر تحذيرات سلام على الجبهة مع إسرائيل، بل امتدت إلى علاقات لبنان العربية، إذ دان تدخل أي عناصر أو مجموعات لبنانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولا سيما من خلال أنشطة عسكرية من شأنها تهديد أمنها واستقرارها، مشيرا إلى ما أعلنته الحكومة اليمنية في هذا الشأن.

ميدانيا، واصل الجيش الإسرائيلي تصعيد هجماته على جنوب لبنان، حيث شن غارتين على بلدة طلوسة في قضاء مرجعيون، واستهدف أطراف بلدة مركبا في القضاء نفسه، إلى جانب غارة على بلدة عيتا الجبل (الزط) في قضاء بنت جبيل.

كما طالت الغارات الإسرائيلية بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية، فيما تعرضت بلدات المنصوري في قضاء صور، وميفدون وزوطر الشرقية في قضاء النبطية، لقصف مدفعي إسرائيلي.

وتزامنت هذه الهجمات مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء جنوب لبنان وإقليم الخروب، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتفجيرات التي تستهدف البلدات الجنوبية، وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد وانعكاساته على الوضع الأمني والسياسي في البلاد.