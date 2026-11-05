مقتل رجل أمن أردني واصابة آخر إثر اعتداء "إرهابي" بأداة حادة أمام سفارة في عمّان

قُتل العريف جواد السلايطة من الأمن العام الأردني وأُصيب ضابط آخر في "عمل إرهابي" إثر اعتداء بأداة حادة بشارع المدينة المنورة في عمّان، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحييد المعتدي واعتقاله، وفرض طوق أمني بالمنطقة لفتح التحقيقات.

قُتل أحد أفراد الأمن العام الأردني، اليوم الخميس، إثر تعرضه للطعن في العاصمة عمّان، وأُصيب آخر خلال تدخله للسيطرة على المعتدي.

ووصفت مديرية الأمن العام الأردني في بيان، حادث الطعن الذي أدى إلى مقتل رجل أمن وإصابة آخر بـ"عمل إرهابي جبان".

ونعت في البيان "استشهاد العريف جواد علي السلايطة بعمل إرهابي جبان أثناء قيامه بواجبه الرسمي في العاصمة"، مضيفة "أصيب أحد الضباط".

وقبل ذلك، قالت مديرية الأمن العام، في بيان، إن أحد أفرادها قُتل إثر "اعتداء بأداة حادة من قبل أحد الأشخاص" في العاصمة. وأفادت ببدء التحقيق.

فيما ذكرت قناة "المملكة" الرسمية، أن الاعتداء وقع في شارع المدينة المنورة.

وقالت إن أحد عناصر الأمن العام اشتبك مع المعتدي بالأيدي وتمكن من "تحييده"، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه.

وتابعت أن تدخل رجل الأمن حال دون استيلاء المعتدي على سلاح زميله الذي قُتل، ونُقل رجل الأمن ومنفذ الاعتداء إلى مستشفى.

وأفادت القناة بالعثور على أسلحة بيضاء، بينها خنجران، بحوزة منفذ الاعتداء.

ولفتت إلى أن تعزيزات أمنية كبيرة انتشرت في محيط الحادثة، وفُرض طوق أمني بالمنطقة، مع إغلاق شارع المدينة المنورة بالكامل باتجاه الدوار السابع.

ولم يتضمن بيان الأمن العام ولا ما أفادت به القناة معلومات عن هوية المعتدي، أو دوافع الاعتداء وملابساته.

ويأتي هذا الحادث بعد نحو أسبوعين على هجوم نادر نفذه ثلاثة أشخاص ضد كنيسة في قرية حمود في الكرك التي تقع نحو 120 كيلومترا جنوب عمان، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، وإصابة أكثر من 25 آخرين.