أضرار ببرج أرامكو بالرياض إثر هجوم صاروخي حوثي

تعرض برج تابع لشركة أرامكو داخل مركز الملك عبدالله المالي في الرياض لأضرار جراء هجوم صاروخي نسب إلى الحوثيين، في تطور يعكس اتساع نطاق المواجهة مع السعودية. أعلن التحالف اعتراض خمسة صواريخ باليستية وجوالة استهدفت الرياض ومناطق أخرى.

شهدت العاصمة السعودية الرياض، صباح الأحد، تصعيدا عسكريا جديدا، بعدما تسبب هجوم صاروخي نسب إلى جماعة الحوثيين بأضرار في أحد الأبراج داخل مركز الملك عبدالله المالي، شمال العاصمة.

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وقال شهود إن برجا تابعا لشركة أرامكو داخل المركز تعرض لأضرار جراء إصابته بمقذوف، فيما أكد آخرون تضرر واجهة المبنى الزجاجية. ويعد هذا الاستهداف الأول من نوعه للمنطقة المالية منذ بدء موجة التصعيد الحالية بين السعودية والحوثيين.

وفي المقابل، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض وتدمير خمسة صواريخ باليستية وصواريخ جوالة أُطلقت باتجاه الرياض والمنطقتين الشرقية والجنوبية من المملكة.

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف، تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا باليستيا باتجاه المنطقة الشرقية، وصاروخين جوالين في الرياض والمنطقة الجنوبية، إضافة إلى صاروخين باليستيين باتجاه العاصمة.

وتزامنت الهجمات مع إطلاق الدفاع المدني السعودي إنذارات مبكرة في خمس مناطق، شملت الرياض والدمام والأحساء وبقيق ونجران، محذرا السكان من تهديد جوي وداعيا إلى البقاء في المنازل والأماكن الآمنة بعيدا عن النوافذ والأبواب.

وبعد نحو عشر دقائق، أعلن الدفاع المدني زوال الخطر، مع دعوة السكان إلى الالتزام بالتعليمات وتجنب التجمهر والتصوير.

وأفاد سكان في العاصمة بسماع دوي انفجارات قوية، فيما نقل أحد سكان شمال الرياض أن منزله اهتز بفعل الانفجارات.

كما أبلغت مدارس في المدينة أولياء الأمور بأن الطلاب موجودون في أماكن آمنة ومحصنة، بالتزامن مع استئناف التعليم الوجاهي بعد نحو شهر من الدراسة عن بُعد.

ويأتي التصعيد غداة إعلان الحوثيين تنفيذ ست عمليات عسكرية استهدفت، وفق بيانهم، مطار الملك خالد الدولي ومنشآت نفطية تابعة لأرامكو، بينها خزانات النفط وبرج التقطير في الرياض، إلى جانب أهداف عسكرية سعودية داخل المملكة واليمن.

كما جاء الهجوم بعد إعلان الحوثيين مقتل 33 شخصا وإصابة 39 آخرين في غارات سعودية استهدفت قرية الشرية في مديرية بني حشيش شرق صنعاء، بحسب ما أورده المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للجماعة، أنيس الأصبحي.

وتشهد المواجهة بين السعودية والحوثيين تصعيدا متواصلا خلال الأسابيع الأخيرة، مع تكثيف الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة على مواقع ومنشآت داخل المملكة، في وقت تتداخل فيه التطورات اليمنية مع اتساع رقعة الحرب في المنطقة.

وتعود جذور المواجهة إلى آذار/مارس 2015، حين قادت السعودية تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين، الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014.