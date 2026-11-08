الأردن يحبط محاولة تسلل جديدة من سورية

تتواصل محاولات التسلل عبر الحدود الأردنية السورية، رغم التنسيق الأمني بين البلدين، إذ تأتي العملية الأخيرة في ظل سلسلة حوادث مماثلة، وسط استمرار التحديات المرتبطة بتهريب الأسلحة والمخدرات والأنشطة غير المشروعة على طول الحدود.

أحبطت قوات حرس الحدود الأردنية، صباح الأحد، محاولة تسلل أربعة أشخاص عبر المنطقة العسكرية الشمالية، في ثاني عملية من نوعها خلال نحو أسبوعين، وفق ما أعلنت القوات المسلحة الأردنية.

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وقالت القوات المسلحة، في بيان، إن قوات حرس الحدود رصدت الأشخاص الأربعة أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتعاملت معهم وفق قواعد الاشتباك، قبل أن تتمكن من إلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مواصلة تنفيذ مهامها في حماية الحدود والتصدي لمحاولات التسلل والأنشطة غير المشروعة، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب السوري على ما ورد في البيان الأردني.

وتأتي هذه العملية بعد نحو أسبوعين من إعلان الجيش الأردني إحباط محاولة تسلل مجموعة مسلحة تضم 14 شخصا، قدمت من الأراضي السورية وحاولت اجتياز الحدود في المنطقة العسكرية الشمالية.

وقال مصدر عسكري أردني، حينها، إن المجموعة حاولت التسلل تحت غطاء كثيف من النيران، واشتبكت مع قوات حرس الحدود التي تعاملت معها وفق قواعد الاشتباك، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية في صفوفها، فيما فر باقي أفرادها باتجاه العمق السوري.

وسبق ذلك أن أعلن الجيش الأردني تنفيذ عملية جوية استهدفت ما وصفها بـ"أوكار التنظيمات الإرهابية" في جنوبي سورية، في حين قالت الحكومة السورية إن العملية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، مؤكدة عدم وجود تنسيق مسبق مع الأردن، وفتحت تحقيقا في الحادثة.

وتواصل الحدود الأردنية السورية، الممتدة على نحو 375 كيلومترا، تسجيل محاولات تهريب، خصوصًا المخدرات والأسلحة، وإن بوتيرة أقل، بحسب المعطيات الواردة.

وفي المقابل، عزز الأردن انتشاره العسكري على طول الحدود للتصدي لهذه الأنشطة.

وكان الأردن وسورية قد اتفقا في كانون الثاني/يناير 2025 على تشكيل لجنة أمنية مشتركة، تتولى تنسيق الجهود لتأمين الحدود ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات.