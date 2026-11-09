سورية والأردن توقعان على 11 وثيقة اقتصادية وأمنية تشمل لجنة تحقيق بقصف درعا

سورية والأردن تتفقان على تعزيز التعاون في النقل والتجارة والطاقة والأمن، ضمن 11 وثيقة تفاهم تستهدف إقامة ممر سككي يربط السعودية بتركيا عبر البلدين، وتطوير المعابر والطرق الحدودية، وتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في أحداث درعا.

وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ونظيره الأردني، أيمن الصفدي (وكالة الأنباء السورية)

وقّعت سورية والأردن اليوم، الإثنين، على 11 وثيقة تعاون في مجالات عدة، أبرزها الربط السككي الذي يمهد لإنشاء ممر إقليمي يصل السعودية بتركيا عبر البلدين، وذلك في ختام الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى بينهما بالعاصمة دمشق.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي مشترك لوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ونظيره الأردني، أيمن الصفدي، عقد في قصر تشرين بدمشق.

وقال الشيباني إن الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين بدأت أمس الأحد بجلسات تناولت 19 قطاعا، واختتمت اليوم الإثنين باجتماع وزاري ولقاءات ثنائية شهدت التوقيع على 11 وثيقة، تنوعت بين مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكولات.

وأوضح أن الوثائق تشمل مذكرة للربط السككي تمهد لممر إقليمي، يربط السعودية بتركيا مرورا بالأردن وسورية.

كما تتضمن مذكرة للاستمطار في حوض نهر اليرموك، وبروتوكولا للأمن الغذائي والتموين، ومذكرتي تفاهم في الاستثمار والطيران المدني، وبرنامجا تنفيذيا للمنح والتبادل العلمي.

مشاريع النقل والتجارة

وأعلن الشيباني توافق البلدين على تطوير معبر "جابر–نصيب" الحدودي ليعمل على مدار الساعة، مع تخصيص مسارات منفصلة للشاحنات والمسافرين، وتطبيق الربط الجمركي الإلكتروني.

وأضاف أن الجانبين أقرّا إعادة تأهيل الطريق الدولي بينهما بكلفة 47 مليون دولار.

وأشار إلى دراسة إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود، وإلى تحديث المنطقة الحرة وتفعيل مجلس الأعمال المشترك.

وقال إن البلدين وقّعا على 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم قبل الدورة الحالية، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 330 مليون دولار، بعد ارتفاعه إلى قرابة ثلاثة أضعاف خلال عام واحد.

لجنة للتحقيق بدرعا

وفي الملف الأمني، أعلن الشيباني تشكيل "لجنة أمنية وفنية مشتركة لتقصي الحقائق والوقوف على ملابسات ما جرى بدرعا".

وأضاف أن العمل جار على جبر الضرر وتعويض الضحايا، مشيرا إلى أن الجانب الأردني أبدى تفهما وانفتاحا لمعالجة الحادثة بسرعة.

وقال الشيباني إن "العلاقات السورية الأردنية في أفضل أحوالها منذ عقود"، وإن العلاقة مع عمّان "تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة والمصالح المشتركة"، وشدد على أن "أمن الأردن امتداد لأمن سورية، والعكس صحيح".

من جانبه، قال الصفدي "نأسف للضحايا المدنيين الذين قضوا في حادثة درعا ونقدم خالص العزاء لأهاليهم"، مؤكدا أن الدم السوري غال لدى الأردن كما الدم الأردني.

وأضاف أن اللجنة الأمنية اجتمعت واتفقت على "تحديد آليات عمل للتنسيق في مكافحة الإرهاب".

ووصف المخدرات بأنها "خطر مشترك"، مؤكدا أن البلدين يعملان معا لمواجهته.

وفي 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الأردني تنفيذ عملية جوية قال إنها استهدفت مواقع لتنظيمات إرهابية في جنوب شرقي سورية، ردا على هجوم كنيسة حمود في الكرك.

وقال الجيش إن العملية نُفذت بالتنسيق مع الحكومة السورية، فيما أكدت دمشق أن القصف طال مواقع في درعا دون تنسيق مسبق، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

تعاون اقتصادي وخدمي

وفي ملف الطاقة، قال الشيباني إن الغاز يصل إلى محطات سورية عبر الأراضي الأردنية منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأكد جاهزية بلاده لتمرير الغاز إلى لبنان، موضحا أن الملف نوقش خلال اجتماع ثلاثي في بيروت.

وأشار إلى أن البلدين يتبادلان بيانات المياه عبر منصة مشتركة، وإلى التوصل إلى اتفاقية جديدة للخدمات الجوية.

وأضاف أن المباحثات تناولت إمكانية دعم الأمن الغذائي الأردني من فائض القمح والشعير السوري، والتحضير لإطلاق مشروع "درب الصفا" للاتصالات.

كما اتفق الجانبان على تدريب 1,450 موظفا سوريا ضمن مرحلة ثانية من التعاون بينهما.

الجنود السوريون في اليمن

وفي ملف منفصل، نفى الشيباني نشر قوات سورية في اليمن أو وجود خطة قريبة للقيام بذلك.

وقال إن "اتفاقية التعاون العسكري مع السعودية لا تتضمن نشر قوات سورية هناك، وإن أي خطة عسكرية سورية خارج الحدود ستُعلن بوضوح".

وأكد دعم بلاده للحكومة اليمنية وإدانتها تهديدات جماعة الحوثي للسعودية، مشيرا إلى أن دمشق تركز على إعادة الإعمار وعودة اللاجئين.

وكانت الخارجية السورية أعلنت في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري التوقيع على اتفاقية تعاون عسكري بين وزارتي الدفاع السورية والسعودية خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الرياض.

الاعتداءات الإسرائيلية

وفي الشأن الإقليمي، دعا الصفدي المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سورية.

وقال "ندعو العالم إلى التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا لعدم انجرار المنطقة لما هو أسوأ".

وأكد وقوف الأردن إلى جانب سورية في ما تتخذه لحفظ أمنها واستقرارها، واستمرار دعم المملكة لجهود إعادة البناء.